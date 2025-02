Nicușor Dan, gata de începerea campaniei pentru alegerile prezidențiale. Și-a lansat sloganul "România onestă" și site-ul. Câte milioane de euro vrea să strângă din donații VIDEO

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit luni, 3 februarie, într-o conferință de presă, despre lansarea oficială a campaniei electorale pentru prezidențialele din luna mai. "România onestă" este sloganul campaniei sale. Edilul a avut zilele trecute o întâlnire cu Elena Lasconi și, imediat după aceasta, a afirmat că nu se va retrage din cursa pentru Cotroceni.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

"În decembrie mi-am anunțat candidatura și am spus că România are 3 probleme. Prima că instituțiile statului sunt capturate de grupuri de interese și nu funcționează pentru oameni, a doua: România nu are o direcție în niciunul dintre domeniile importante și a treia suntem divizați ca societate și nu mai reușim să vedem interesul comun. Și am propus un președinte care cunoaște mecanismele administrative, mecanismele juridice, un președinte care poate să atragă forțele sănătoase ale societății pentru reforma statului. Și am propus un set de valori, onestitate, competență, muncă, curaj. Vă propun o Românie onestă în care să reconstruim instituțiile statului astfel încât ele sa funcționeze pentru oameni".

"Campaniile electorale nu sunt despre politicieni, ci despre comunități și valorile acestor comunități. Vă invit să facem această campanie împreună, vă invit să demonstrăm că votul nostru contează și că împreună putem duce România acolo unde ne-am dorit".

"Azi lansam site-ul de campanie. Vă invit să-l accesați. Sunt mai multe componente. Foarte importantă este cea de donații. Ținta noastră pentru alegerile prezidențiale este de 2 milioane de euro. Pentru primărie am obținut 500 de mii de euro de la peste 3000 de persoane."

Alegerile prezidențiale din acest an au loc pe:

- 4 mai 2025 - primul tur

- 18 mai 2025 - al doilea tur

Perioada electorală pentru alegerile prezidențiale va debuta pe 18 februarie, iar campania electorală va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 3 mai.

