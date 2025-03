Cu cine ar face echipă Nicușor Dan în guvern dacă va ajunge la Cotroceni: ”Este o persoană extrem de competentă”

Candidatul indepedent la alegerile prezidenţiale Nicuşor Dan a afirmat miercuri, 12 martie, că îşi doreşte „foarte mult ca şi USR-ul să intre în coaliţia de guvernare, pentru că e un partid reformist care va pune presiune pentru reformele necesare României”.

Întrebat, la Digi24, dacă în acest moment ar face echipă cu cineva, dacă Guvernul actual trebuie să rămână în funcţie după alegerile din mai şi dacă are preferinţe şi pe cine (n. red. - cu referire la Ilie Bolojan), Nicuşor Dan a răspuns: „Bineînţeles că am preferinţe, bineînţeles că sunt un om de dreapta, cum am spus de mai multe ori. Domnul Bolojan este o persoană extrem de competentă, care a dovedit în administraţia locală că a făcut lucruri importante, atât în ceea ce priveşte limitarea cheltuielilor statului, cât şi în ceea ce priveşte o direcţie de dezvoltare, pe care a imprimat-o şi oraşului şi judeţului, când a fost preşedintele Consiliul Judeţean, suntem însă într-o conjunctură în care forţele pro-occidentale din Parlament au 65%, un guvern trebuie să fie făcut din aceste forţe. Îmi doresc foarte mult ca şi USR-ul să intre în coaliţia de guvernare, pentru că e un partid reformist şi care va pune presiune pentru reforme necesare pentru România”.

Nicuşor Dan a punctat că, dacă ar ajunge preşedinte, ar cere ca USR-ul să ajungă la guvernare, însă „toate aceste lucruri, fără şocuri, ci într-o discuţie aşezată cu partidele pro-occidentale din Parlament, pentru că România are nevoie de stabilitate”.

Ads

Despre o posibilă viitoare colaborare cu Marcel Ciolacu, Nicuşor Dan a afirmat că nu poate spune că are „o mare iubire” faţă de el, pentru că i-a „tăiat bugetul”.

„Cu domnul Ciolacu, nu pot spune că am o mare iubire faţă de el, pentru că mi-a tăiat bugetul şi n-am avut cea mai fericită colaborare instituţională, că altfel, personal, sigur că discutăm, ci instituţională, ca prim-ministru. E importantă stabilitatea şi e important ce face un guvern, contează mai putin numele persoanelor. Bineînţeles că şi eu am preferite personale, numai că un guvern trebuie să fie susţinut de o majoritate parlamentară. Asta e esenţial pentru a se face reformă”, a declarat Nicuşor Dan.

Ads