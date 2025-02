Nicușor Dan vrea să-i "fure" votanții Elenei Lasconi. Edilul Capitalei așteaptă susținere de la cei care "s-au săturat de toate partidele politice" VIDEO

Nicuşor Dan, primarul Capitalei, a declarat luni că, pentru Bucureşti, e mai bine Nicuşor Dan preşedinte, decât Nicuşor Dan primar. El a precizat că se adresează simpatizanţilor USR, oamenilor care au simpatii pentru alte partide şi mai ales celor care s-au săturat de toate partidele. Nicuşor Dan a mai spus că a avut o relaţie foarte bună cu USR-ul, inclusiv în Consiliul General şi mâine (marți, 4 februarie - n.r.) se vor întâlni în Parlament să discute de bugetul Bucureştiului.

Primarul Capitalei a mai spus că se adresează simpatizanţilor USR şi în egală măsură se adresează oamenilor care au simpatii pentru alte partide politice şi mai ales oamenilor care s-au săturat de toate partidele politice.

”Românii au nevoie de un preşedinte care cunoaşte foarte bine mecanisme administrative, mecanisme juridice, au nevoie de cineva care a dovedit că se descurcă în situaţii complicate şi Bucureştiul este o situaţie complicată, au nevoie de o persoană care are o anumită structură interioară, care să permită gestionarea unor structuri de informaţii complicate, care sunt necesare pentru definirea direcţiilor, pe diferite domenii. Sunt calităţi pe care eu consider că le am. Nu vreau să mă refer la alţi contracandidaţi”, a subliniat primarul Nicuşor Dan.

Despre mesajul pe care îl transmite bucureştenilor, prin această candidatură, Nicuşor Dan a spus că, acum, că a văzut proiectul de buget în care vedem vechea clasă politică a sfidat votul lor la referendum şi înţelegem cu toţii mai bine că puterile primarului sunt limitate. ”Pentru Bucureşti, e mai bine Nicuşor Dan preşedinte, decât Nicuşor Dan primar”, a subliniat primarul.

Primarul a mai spus că va face campanie şi online şi pe stradă. ”O să încerc să merg în cât mai multe locuri. Eu am făcut asta acum nouă ani”, a spus Nicuşor Dan.

