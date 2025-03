Paul Stănescu îi sperie pe primarii PSD cu alegerile în două tururi: „Ce se întâmplă dacă pierdem alegerile, dacă Crin Antonescu nu e preşedinte?”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, le atrage atenţia social-democraţilor că, dacă alegerile prezidenţiale din acest an vor fi pierdute de către candidatul susţinut de PSD, există posibilitatea ca un alt preşedinte, fie că e vorba despre Nicuşor Dan, Victor Ponta sau George Simion, să susţină introducerea alegerilor în două tururi pentru primari şi preşedinţii de Consilii Judeţene. El spune că această situaţie ar fi un lucru „grav de tot”, la fel cum „grav de tot” ar fi, în opinia lui Stănescu, faptul că Marcel Ciolacu ar fi schimbat din funcţia de prim ministru.

Într-un scurt discurs ţinut sâmbătă la conferinţa de alegeri a PSD Suceava, Paul Stănescu le-a amintit liderilor PSD din teritoriu că nu ar fi realizat nimic dacă Marcel Ciolacu nu ar fi deţinut funcţia de prim-ministru.

„Acum să vă mai spun ceva pe care-l ştiţi, dar poate trebuie să vi-l aduc aminte: nici Ioan Stan, nici Şoldan, nici Stan nu făcea nimic, nici Şoldan nu va face nimic dacă Marcel Ciolacu nu e prim-ministru şi a fost unul dintre cei mai buni prim-miniştri. Acum suntem într-o altă paradigmă. Ce se întâmplă dacă pierdem alegerile, dacă Crin Antonescu nu e preşedinte? Vă spun eu, se întâmplă două lucruri grave de tot: nu mai avem prim-ministru şi Şoldan nu o să facă mare lucru cu echipa lui şi nici la Suceava, nici la Olt, nici unde vreţi dumneavoastră. Şi doi, doi, domnilor primari, ştiţi că vă iubesc, sigur vom avea alegeri în două tururi şi la primărie şi la Consiliul Judeţean. Să nu credeţi că Ponta, care nu are partid şi sigur îşi va face partid, Nicuşor Dan, şi cine mai este mă, mai e unu?... Simion, Simion. Ăştia, sigur, neavând primari, vor veni în Parlament, vor încerca să facă două tururi. Oare are organizaţia PSD Suceava nevoie de aşa ceva? Eu nu cred că are nevoie de aşa ceva”, a afirmat Paul Stănescu sâmbătă, la Suceava.

El a subliniat că, având în vedere scorul mare pe care PSD l-a obţinut la alegerile locale de anul trecut, nu există scuze pentru pierderea scrutinului prezidenţial din luna mai.

„Dragi colegi, indiferent de pretexte, unii au păreri, mulţi colegi de-a noştri au păreri, nu ştiu dacă ar fi bine Victor Ponta sau ar fi bine nu ştiu cine. Dragilor, ţinta unui partid politic e să fie la guvernare. Nu e altă ţintă. Dacă cineva are altceva de spus, să ne spună. Deci noi nu avem voie să nu câştigăm alegerile în această ţară cu Crin Antonescu în momentul în care avem mai mult de 98% din administraţia publică locală. Nu avem scuze. Eu o spun direct: înseamnă că toţi, de la Marcel Ciolacu, Paul Stănescu şi toţi ceilalţi, până la ultimul nostru membru, suntem nimeni dacă pierdem alegerile. Putem să ne ducem acasă şi merităm să ne ducem acasă”, a adăugat Stănescu, cerând social-democraţilor să „depună toate eforturile” pentru ca alegerile să fie câştigate de Crin Antonescu.

