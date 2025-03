Ponta a fost lăsat și fără șefia Comisiei de politică economică: ”Voi combate mafiile transpartinice”

Victor Ponta a scris marţi, 18 martie, pe Facebook, că a fost informat că, cu o zi înainte, conducerea PNL, prin vocea lui Hubert Thuma (şeful de campanie şi principalul finanţator al lui Crin Antonescu), a solicitat vehement schimbarea sa din funcţia de preşedinte al Comisiei de politică economică din Camera Deputaţilor.

Ponta a transmis că, dacă va ajunge preşedinte, va combate mafiile transpartinice şi va elimina din politică toţi reprezentanţii şi marionetele acestora.

”România are nevoie de competenţă şi de lideri adevăraţi! Am fost, până astăzi, preşedintele Comisiei de Politică Economică din Camera Deputaţilor şi am exercitat această funcţie cu onoare şi profesionalism. Am fost informat că, ieri, conducerea PNL, prin vocea domnului Hubert Thuma (şeful de campanie şi principalul finanţator al lui Crin Antonescu), a solicitat vehement schimbarea mea din această poziţie”, a scris Ponta pe Facebook.

Declarându-se pregătit să fie președintele țării, Ponta promite că va pune ”competenţa şi patriotismul pe primul loc.”

”Voi combate mafiile transpartinice şi voi elimina din politică toţi reprezentanţii şi marionetele acestora! Punem România pe primul loc! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, amai scris candidatul independent la prezidenţiale.

Pe 12 martie, Ponta a fost exclus din PSD, după ce şi-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale. Ponta era suspendat din partid, însă este deputat PSD, ales pe listele social-democraţilor.

