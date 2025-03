Portretul candidatului care l-ar putea învinge pe Călin Georgescu la prezidențiale: „Liderii politici din România nu înțeleg nimic"

Călin Georgescu a câștigat turul 1 al alegerilor din 2024, cu 23% dintre voturi, într-un context în care niciun sondaj nu-l credita cu mai mult de 7%. Miercuri, un sondaj realizat de echipa de campanie a lui Crin Antonescu l-a plasat pe Călin Georgescu la 41%, ceea ce indică un val de simpatie mult mai ridicat pentru candidatul independent, la câteva luni de la anularea alegerilor.

De asemenea, un sondaj apărut joi, de la Europe Elects, îl creditează cu 44% pe Călin Georgescu. Urmează Ilie Bolojan - 15%, Nicușor Dan - 14%, Elena Lasconi - 9%, Crin Antonescu - 9%, Victor Ponta - 4% și Gigi Becali - 2%. Practic, Georgescu ar urma să beneficieze de cea mai mare susținere din istoria alegerilor prezidențiale pentru un candidat. Fenomenul este și mai remarcabil în contextul în care Georgescu nu s-a lansat în cursă ca membru de partid și, astfel, ar putea deveni primul candidat la alegerile prezidențiale din istoria României post-decembriste care ar putea obține mandatul la Palatul Cotroceni din turul 1, adică prin obținerea a 50%+1 din totalul voturilor.

Potrivit sondajelor de opinie, popularitatea lui Călin Georgescu a crescut în tandem cu anularea alegerilor și cu acuzațiile primite, de „pro-rusism”, de „extremism”, de „legionarism” și cu instrumentarea unor dosare penale apărute în urmă cu câteva zile.

În acest context, rămân multe scenarii deschise:

- Având în vedere faptul că CCR a anulat alegerile prezidențiale, în baza unor suspiciuni la adresa lui Călin Georgescu - cel care ar fi fost favorit în turul 2, luând în considerare dosarele penale deschise pe numele suveranistului și ținând cont de vizita ambasadorului Franței la Mihai Enache, președintele CCR, Curtea Constituțională îi va permite lui Georgescu să candideze sau îl vor interzice?

- Dacă nu va fi interzis, care vor fi șansele unui succes al lui Călin Georgescu încă din turul 1?

- Dacă nu va fi interzis, există vreun candidat care l-ar putea învinge pe Georgescu? Dacă da, care este profilul acestuia?

- Dacă va fi interzis Călin Georgescu, în ce măsură capitalul său electoral ar putea fi transmis către un alt candidat declarat și/sau considerat suveranist?

Pe marginea acestor teme, Ziare.com a discutat cu Radu Enache - specialist în comunicare politică, cu George Jiglău - politolog și cu Alexandru Lăzescu - analist politic.

Strategia „anti-Georgescu”, din punct de vedere electoral. Radu Enache, consultant politic: „Ideea este să se califice în turul 2 un candidat care să poată coagula voturile non sau anti-Georgescu”

Radu Enache, consultantul politic, susține că CCR a anulat alegerile pentru că Georgescu o învingea în turul 2 fără drept de apel pe Lasconi.

De asemenea, potrivit specialistului în comunicare politică, miza „puterii" este ca Georgescu să nu ia 50%+1 în primul tur, în eventualitatea în care candidatura îi va fi permisă. Astfel, dacă „CG” va ajunge turul 2, toate energiile PSD, PNL și a altor formațiuni, cu excepția AUR și POT, vor putea fi canalizate către adversarul suveranistului.

„Primul tur al alegerilor a fost anulat nu pentru că a fost Călin Georgescu pe primul loc în primul tur, ci pentru că, după câteva zile, s-au făcut simulări din care a reieșit că Lasconi nu putea să-l învingă în niciun caz pe Georgescu. Asta era problema. În momentul de față, chiar dacă Georgescu este pe locul 1 în aproape toate sondajele, ideea este să se califice în turul 2 un candidat care să poată coagula voturile non sau anti-Georgescu.

Cu alte cuvinte, dacă Georgescu are în turul 1 scorul de 40% și Antonescu are 20%, iar Ponta 10%, plus Dan - 15%, e clar că în turul 2, toți cei care nu sunt votanți Georgescu, vor vota cu cel care este pe locul 2. În momentul de față, strategiile partidelor mainstream se concentrează pe: 1 - Ideea de a-l discredita pe Călin Georgescu pentru ca nu care cumva să ia peste 50% din turul 1. 2 - Să existe doi-trei candidați mai prezentabili, mai convingători, mai plini de substanță decât Călin Georgescu, astfel încât în turul 2, oricine intră să ia voturile tuturor contracandidaților lui Georgescu și să-l învingă în turul 2, o strategie simplă”, a declarat Enache, pentru Ziare.com.

Mircea Geoană ar fi putut deveni președinte al României în 2024, dacă ar fi avut o abordare corectă, din punct de vedere strategic, este de părere consultantul politic.

„Ceea ce s-a văzut la alegerile din iarnă a fost că toate partidele au lansat candidați foarte slabi, chiar ridicoli. Și Lasconi, și Ciucă au fost niște caricaturi de candidați. Era evident că ei nu sunt pregătiți pentru acel post. Nici Ciolacu nu era pregătit, dar se mai șlefuise în ultimele luni. Simion era considerat un candidat nefrecventabil. Prin urmare, dacă prin alegerile din mai vom avea alături de Călin Georgescu câțiva candidați considerați frecventabili - Antonescu, Dan, Ponta, este de presupus că ei vor prezenta mai multă încredere votanților anti-Georgescu, indiferent care dintre ei se vor califica în turul 2.

În rest, problema nu este că Dan, Antonescu sau Ponta sunt mai buni decât Ciucă sau Ciolacu sau Lasconi. Problema este că aceștia sunt niște reprezentanți vechi, ce și-au depășit momentul lor de glorie în partidele în care se lansaseră și nu au încă o suficientă perioadă de uitare, pentru ca toată lumea să-i poată lua de buni, să aibă din nou încredere în ei, că în timpul în care n-au fost în politică au făcut ceva grozav. Geoană, în alegerile de anul trecut, ar fi putut fi un astfel de candidat, dar a avut în spate o echipă proastă, a avut un mesaj prost, a venit prost în situația în care era, cu un mesaj pro-NATO și lipsit de argumentație. Lumea, votându-l pe Georgescu, a demonstrat că e mai degrabă sensibilă la mesajul de pace. Și s-a văzut ce s-a întâmplat”, a precizat Enache.

Discurs suveranist „pro-american” vs. discurs progresist „pro-european”. George Jiglău, politolog: „Nu sunt foarte optimist legat de potențialul adversarilor lui Georgescu”

Politologul George Jiglău crede că reprezentantul suveraniștilor își poate adjudeca victoria încă din primul tur, însă doar în cazul unei „prezențe foarte scăzute la vot”.

„Cred că o eventuală victorie din primul tur ar putea fi posibilă doar în condiții de prezență foarte scăzută la vot. E greu de estimat cât de mult a mai urcat bazinul lui electoral peste cele 2,1 milioane de voturi pe care le-a luat pe 24 noiembrie. Sondajele par să indice că el preia și voturile lui Simion, care acum nu mai este luat în considerare - deși nu cred că e târziu să ne trezim cu el candidat pe ultima sută de metri. Cu voturile lui Simion, ar fi către 3,5 milioane de voturi, aproximativ 35% raportat la prezența din primul tur, ceea ce este similar cu scorul în jur de 40%, pe care îl vedem în aceste sondaje. Va trebui să ne raportăm și la prezență. Cam de aici pornim cu calculele”, a precizat Jiglău, pentru Ziare.com.

Se anunță un scrutin plin de emoții concentrate. Dacă nu va fi interzis Georgescu, la alegerile din mai, lupta se va da între un electorat ce-și pune speranțele în candidatul suveranist vs. electoratul „speriat” de ascensiunea fenomenului, avertizează profesorul.

„Mi-e greu să cred că în România acum poate să existe un candidat care să ia mai mult de 4 milioane de voturi în primul tur, cu toată mașinăria propagandistică pe care o poate avea la dispoziție. Întrebarea e dacă prezența poate scădea sub 8 milioane de voturi. Aici trebuie să ne uităm și la ce fac ceilalți. Deocamdată știm că îi avem doar pe Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi și Victor Ponta. Poate apare și Gigi Becali. Evident că până în 15 martie și după validările candidaturilor mai pot apărea surprize, nume noi sau nume care dispar din lista asta.

Întrebarea e, de fapt, în ce măsură au acești candidați capacitatea de a genera suficientă emulație în rândul electoratului pentru ca oamenii să vină să voteze. Iar aici am dubii. Poate Nicușor Dan să aibă o tracțiune mai mare în turul 1 pentru electoratul din urbanul mare, Crin Antonescu să beneficieze de mobilizarea PNL și PSD în teritoriu, dacă ea va exista și va fi suficient de coerentă. Repet, spun aceste lucruri din perspectiva scoaterii oamenilor la vot, a prezenței, nu din perspectiva scorului acestor candidați”, a comentat analistul.

O eventuală candidatură a lui Georgescu ar însemna și o victorie, cu și mai mare susținere decât în 2024, sugerează George Jiglău.

„Deci nu sunt foarte optimist legat de potențialul adversarilor lui Georgescu, dar totuși mai e un aspect pe care mă bazez. E vorba de emoția stârnită de ce s-a întâmplat în toamnă, care ar trebui să funcționeze atât pentru tabăra Georgescu, cât și pentru tabăra speriată de ascensiunea, neoprită între timp, a lui Georgescu.

Chiar dacă turul 1 pică în weekendul prelungit de după 1 mai, mă aștept că aceste alegeri să suscite un interes foarte mare, iar alegătorii să iasă la urne. Dar admit că, și în cazul meu, probabil e vorba de o așteptare care vine pe un fond emoțional propriu, e o speranță mai degrabă, decât ceva ce pot spune cu oarece dram de certitudine”, a punctat cadrul universitar.

Cel care l-ar putea învinge pe Georgescu ar trebui să aibă un discurs mai convingător decât cei ce și-au anunțat până acum candidatura.

„Portretul candidatului care îl poate învinge pe Georgescu - sau pe un alt candidat suveranist puternic - cred că se rezumă la un set relativ redus de caracteristici. În primul rând, trebuie să fie capabil să comunice coerent cu privire la propriile idei, iar în centrul acestor idei să se afle pericolul de a ne abate de la calea democrației liberale, câteva soluții de a îmbunătăți calitatea democrației în așa fel încât beneficiile ei să ajungă la cât mai mulți oameni. Apoi, o dimensiune la fel de importantă este a ilustra impostura acestor discursuri de tip Georgescu.

E nevoie de cineva care să arate imediat cu degetul spre goliciunea de conținut a acestor discursuri și spre faptul că propunerile care vin din acea direcție, odată aplicate, ar fi o rețetă pentru dezastru. Nu trebuie să ne ferim de cuvinte. E nevoie de un candidat cu un discurs nu agresiv, nu gălăgios, nu fatalist, dar ferm cu privire la ce ne-ar aștepta dacă va câștiga un candidat de tip Georgescu. Și, sigur, eficiență cel puțin egală în termeni de comunicare pe rețele sociale sau prin alte canale care să meargă până în profunzimea societății românești”, a declarat Jiglău.

Dacă Georgescu va fi interzis, singurul candidat cu „tracțiune” din sfera suveranistă ar fi Simion, este de părere analistul politic.

„Cât despre transferul de voturi, cred că singurul care poate capitaliza de pe urma transferului ar fi Simion. A fost singurul asumat categoric de partea lui Georgescu în această perioadă. Alții - Becali, Ponta, Șoșoacă - au manifestat cel puțin rețineri și cred că și dinspre tabăra Georgescu ar fi rețineri în ce îi privește. O componentă importantă din electoratul lui Georgescu - deși greu de estimat în cifre - este puternic ideologizată. Jubilează la saluturile fasciste, vor să audă apologia mișcărilor și figurilor extremiste interbelice și a unui trecut confuz, dar cu o glorie hiperbolizată și vor acel discurs agresiv la adresa oricăror tipuri de oameni nu corespund imaginii românismului pur pe care îl invocă.

Nu știu dacă Ponta sau Becali sunt încă dispuși să meargă până acolo. Simion, chiar dacă dăduse acea imagine a moderatului înainte de 24 noiembrie, e un personaj fără o gândire politică proprie, care poate să lase să se manifeste liber astfel de lucruri și să le invoce drept normale, în numele libertății de expresie, așa cum o percep acum conservatorii de timp trumpist din întreaga lume”, a concluzionat Jiglău.

Călin Georgescu ar putea avea un avantaj mai mare în sondaje. Alexandru Lăzescu, analist politic: „Trebuie să reținem și fenomenul ‘spirala tăcerii’!”

Calculele sunt doar estimative, avertizează Alexandru Lăzescu, ce amintește de impactul puternic al „spiralei tăcerii”, ce l-a favorizat pe Călin Georgescu în 2024. Astfel, cel cotat cu 7% în sondaje a obținut 23%, în cele din urmă, cifră confirmată la renumărare, deși nu beneficia de supraveghetori în secțiile de votare.

„Trebuie să reținem și fenomenul ‘spirala tăcerii’, care s-a demonstrat la alegerile din iarnă în favoarea lui Călin Georgescu. Ne putem aștepta și în luna mai 2025 la așa ceva. Este posibil ca o parte dintre cei intervievați să nu răspundă neapărat ceea ce cred sau pur și simplu să refuze să răspundă. Și în America, din sondaje rezulta un mare echilibru între Harris și Trump, dar Trump a câștigat foarte clar”, a declarat Lăzescu, pentru Ziare.com.

Candidatul suveranist beneficiază de și mai multă susținere, după ce alegerile au fost anulate într-o manieră controversată, lasă de înțeles Lăzescu.

„Dacă ne uităm la atmosfera generală din țară, Călin Georgescu este favorizat de trei elemente: în primul rând, este un public ce se lipește de el, un public fidel. De asemenea, are două segmente care, din varii motive, îl susțin - unii sunt nervoși pentru anularea alegerilor, decizie pusă în discuție ca nefiind foarte solid argumentată. Un alt segment este pur și simplu supărat pe clasa politică și, astfel, pe orice pui pe buletin, ca opozant, ei votează”, a punctat analistul.

Nu există candidați care i-ar pune probleme lui Georgescu, remarcă Lăzescu. Dintre cei „pro-europeni”, Bolojan ar avea, mai degrabă, un mic avantaj.

„Dacă Georgescu va candida, sigur va ajunge în turul 2. Întrebarea este ‘cu cine se va bate în turul 2?’. Crin Antonescu nu cred că este în stare să facă performanță. Poate doar Bolojan, cu o prestație destul de bună în ultimele zile. Un factor de luat în considerare este prezența lui Victor Ponta. Dacă Ponta candidează, o bună parte din electoratul PSD se va duce către el, nu către Bolojan sau Antonescu. De asemenea, opoziția ‘anti-Georgescu’ este puternic divizată, între Antonescu, Bolojan, Dan și Lasconi. Dan îi rupe mult din electorat lui Antonescu (...) Există multe calcule. Dacă va candida Georgescu, este greu de spus cine l-a putea învinge în turul 2. Potrivit sondajelor, un mic avantaj față de ceilalți ar avea Ilie Bolojan. E posibil, dar e o doză mare de incertitudine, din acest punct de vedere”, a punctat analistul.

Georgescu ar putea fi învins doar de un candidat care să-i semene cât mai mult și care, totodată, ar putea trage voturi și din tabăra „pro-europeană”.

„În cazul lui Georgescu, nu cred că poate câștiga din turul 2, dar cred că are șanse foarte mari să bată în turul 2 aproape orice candidat în turul secund. Georgescu are lipite aceste etichete, de suveranist, de naționalist, dar se poate vinde ca un ‘candidat nou’, spre deosebire de restul, mai ales față de alt candidat care se poziționează suveranist, Victor Ponta.

Ca să-l învingi pe Georgescu, la modul ideal, ar trebui să inventezi un candidat cu accente suveraniste, rezonabile și care să fie perceput drept nou, din afara sistemului”, a declarat Lăzescu.

Românii vor alternative, într-un moment crucial din punct de vedere geopolitic, susține analistul politic.

„Partidele de la guvernare nu au soluții. În general, calitatea clasei politice s-a degenerat. Este o sărăcie de lideri, inclusiv în guvern. Am fost în Polonia, la o conferință de securitate. Am observat o mare diferență între ministrul Apărării de acolo - care e și vicepremier - o mare diferență față de ceea ce avem noi, din punctul de vedere al retoricii, al discursului.

Avem un deficit enorm de leadership de oameni care să fie cu adevărat lideri, nu doar operatori politici. Cred că ai noștri nici nu înțeleg în ce situație extrem de grea ne aflăm. Sper să nu fie așa, dar cred că suntem într-o situație în oglindă cu ceea ce a fost în 1989-1990. Sunt schimbări geopolitice majore. Trebuie să fii extrem de preocupat să fii de o parte a baricadei care să nu ne dea peste cap tot modelul de societate și felul în care trăim. Se pare că liderii noștri politici nu înțeleg mai nimic. Această secetă de leadership politic în România este extrem de periculoasă, mai ales în actualul context, atât de dificil”, a declarat Alexandru Lăzescu.

În cazul în care Georgescu va fi interzis, electoratul lui „CG” ar putea migra către George Simion, ca primă „soluție de rezervă”.

„Electoratul s-ar putea îndrepta către George Simion. Altfel, poate fi o variantă și Cristela Georgescu, pe care ar fi mult mai greu să o scoți din cursă (CCR). Tensiunea din societate este foarte mare. Nu știm care va fi impactul, în cele din urmă. Sunt îngrijorat de tipul de impact la nivelul societății, peste care sper să trecem cu bine”, a mai punctat Alexandru Lăzescu.

În concluzie, opiniile specialiștilor implicați în fenomenul politic prezintă un aspect comun și anume: aceștia prezintă mari rezerve cu privire la faptul că Georgescu va putea pierde în „meciul prezidențialelor”, în eventualitatea în care CCR nu va intra din nou în scenă, cu o interdicție.

Potrivit unui sondaj realizat în 2025, 70% dintre români vor vota un candidat suveranist.

