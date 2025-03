Se înmulțesc vocile care îl susțin pe Bolojan pentru președinție. ”Este liderul politic pro-european cel mai bine plasat în sondaje”

Primarul liberal al municipiului Reşiţa, Ioan Popa, susţine, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că doar cu Ilie Bolojan în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale ar exista garanţia că Preşedinţia României va rămâne pro-europeană.

”Mi-au parvenit zilele trecute informaţiile dintr-o cercetare sociologică care arată clar şi fără echivoc că Ilie Bolojan este liderul politic pro-european cel mai bine plasat în opţiunile românilor. Mai mult chiar, doar cu Ilie Bolojan intrat în turul 2 al prezidenţialelor, potrivit aceloraşi date, am avea garanţia că Preşedinţia României va rămâne pro-europeană şi după alegerile ce urmează”, a scris, vineri, Ioan Popa, pe Facebook.

Ioan Popa a atras atenţia că, atunci când a fost propus Crin Antonescu pentru a fi candidatul unic al coaliţiei de guvernare pentru Preşedinţia României, el ar fi dorit stabilirea cu calm şi răbdare a candidatului.

”Când Crin Antonescu a fost propus ca variantă de candidat unic susţinut de coaliţia de guvernare, primul meu impuls a fost să ies public şi să spun că stabilirea candidatului potrivit trebuie făcută cu calm, cu răbdare, în urma unor cercetări sociologice serioase. Asta dacă nu vrem să se repete povestea din turul anulat în decembrie, când candidatul PNL n-avea nicio şansă să câştige. Din dorinţa de a nu prejudicia partidul din care fac parte, la vremea aceea am evitat să mă pronunţ. La fel cum am evitat să ies cu declaraţii publice cu privire la multe din deciziile luate în ultimul timp la vârful partidului. Am muncit pentru acest partid în pătrăţica mea şi am crezut că este suficient”, a scris Popa.

Edilul a spus că faptul că ”trei partide serioase” susţin un candidat nu îi şi dau acestuia garanţia că va intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

”Atenţionez liderii coaliţiei că 1+1+1 nu mai fac de mult 3 când vine vorba de preferinţele românilor atunci când votează, mai ales cand este vorba de alegerile prezidenţiale. Faptul că trei partide serioase susţin un singur candidat nu îi dau acestuia garanţia că intră în turul doi şi că va câştiga ulterior. Acest lucru a fost evident cu foarte puţin timp în urmă, când primari număraţi de unii strategi nu au contat deloc când s-au numărat voturile. Avem obligaţia să oferim românilor cel mai bun produs de care dispunem, iar acum acesta este Ilie Bolojan‼”, a scris Ioan Popa.

Primarul Reşiţei a subliniat şi că, dacă Ilie Bolojan ar fi stat mai rău în sondaje, acesta s-ar fi retras în faţa altui candidat cotat mai bine.

”Nu vreau să se înţeleagă că am ceva cu Crin Antonescu. Acesta este un politician puternic, un om de stat cu reale calităţi. Mă bucur că a reintrat în lupta politică şi ştiu că este nevoie de astfel de oameni în spaţiul public, oameni care să lupte pentru principiile libertăţilor democratice, pentru prosperitatea şi siguranţa acestei ţări. Nu vreau nici ca această poziţie pe care astăzi mi-o exprim, cu gândul la propria-mi conştiinţă, să fie pusă în paranteză din cauza relaţiei personale pe care o am cu Ilie Bolojan. Dacă cifrele ar fi stat invers, aş fi susţinut omul care are cele mai mari şanse să ne scape de acest vis urât în care am intrat în ultimele luni. Dar nu cred că un Ilie Bolojan mai slab cotat în sondaje nu ar fi renunţat de unul singur la candidatură pentru a oferi românilor siguranţa unui parcurs pro-european”, a precizat Ioan Popa.

