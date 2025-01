Primul candidat care se retrage din cursa pentru Cotroceni. Motivele deciziei luate FOTO

La doar câteva zile după intrarea în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni, unul dintre candidați a decis să se retragă, invocând motive personale.

Fost consilier prezidențial al președintelui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, în vârstă de 57 de ani, a anunțat marți, 21 ianuarie, pe pagina personală de Facebook, că renunță la candidatura la alegerile prezidențiale din acest an.

"Dragi prieteni,

Din motive personale, nu au de-a face în nici un fel cu politica, trebuie să renunț la candidatura la funcția de Președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru încurajări", a scris Avramescu pe rețeaua de socializare.

Cătălin Avramescu FOTO Facebook/Catalin Avramescu

După anunțarea deciziei pe Facebook, Avramescu a fost întrebat de utilizatori dacă "v-au găsit punctul slab și v-au determinat să renunțați".

El a răspuns că "vă înșelați, nu mi-a găsit nimeni nici un punct slab, nu are legătură cu nimic politic".

Unui alt utilizator al rețelei sociale, Avramescu i-a spus că "dacă as putea face ceva, as face, dar am altele acum de care trebuie să am grijă. Vă sunt recunoscător tuturor celor care mi-ati scris".

De-a lungul anilor, Avramescu a fost ambasadorul României în Finlanda și Estonia. În prezent, el este directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu“ (ISPRI) din cadrul Academiei Române, dar și profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

La parlamentarele din 2024, Cătălin Avramescu a fost primul pe lista pentru Senat a alianței PMP–Forța Dreptei, la alegerile din Prahova, dar aceasta nu a trecut pragul electoral.

