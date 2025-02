Reacția ministrului de Externe la declarațiile lui Musk în favoarea lui Călin Georgescu: ”O formă de amestec în alegerile interne ale altui stat”

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, susţine că mesajele postate pe reţelele sociale de miliardarul Elon Musk în sprijinul politicianului român Călin Georgescu pot fi considerate o formă de amestec în politica internă a altui stat. Însă Elon Musk, deşi un personaj foarte influent pe lângă preşedintele SUA, Donald Trump, rămâne totuşi o persoană privată, fără o funcţie asumată de administraţia americană, adaugă Emil Hurezeanu

Emil Hurezeanu a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă, 22 februarie, la Prima TV, cum interpretează mesajele postate de miliardarul Elon Musk, unul dintre apropiaţii preşedintelui SUA Donald Trump, prin care îl susţine făţiş pe Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din mai.

”Elon Musk a început prin a posta în favoarea unui candidat de dreapta, extremă dreaptă, în Germania, liderul AFD-ului Alice Weidel. Chiar cu câteva săptămâni înainte de alegeri. Este un personaj foarte puternic, foarte imperativ, cu un rol important şi în constelaţia din jurul preşedintelui Trump. Nu este un personaj oficial. Este creatorul acestor sisteme de comunicare care nu mai ţin cont de multă vreme de graniţe. El este un personaj foarte important, foarte influent, dar privat”, l-a descris Emil Hurezeanu.

Ministrul de Externe a fost contrazis de moderatorul emisiunii, pe motiv că Elon Musk nu e o banală persoană privată, din moment ce are acces în Biroul Oval de la Casa Albă, uneori fiind însoţit chiar de copiii săi.

”Absolut. Este un personaj, cum am spus, înainte de a fi o persoană privată, fără o funcţie politică, este un personaj puternic şi foarte influent. Şi aici trebuie să ne găsim resursele de apărare, de explicare, de punere în context”, a susţinut Emil Hurezeanu.

Ministrul de Externe susţine că mesajele lui Musk reprezintă o formă de amestec în politica internă a altui stat. Pe de altă parte, Emil Hurezeanu, fost jurnalist la Radio Europa Liberă în anii 1980, la München, este surprins că poziţionarea lui Musk este girată de ziarişti cu experienţă din Germania.

”Este o formă de amestec în alegerile interne ale unui alt stat. Am fost mirat să văd că există jurnalişti de primă mână în Germania care gândesc cam la fel ca Elon Musk. De exemplu, Henryk Broder şi alţii de primă mână, jurnalişti de ani de zile la Spiegel, la Die Welt, care totdeauna erau în mainstream-ul democraţiei radicale, combative şi care spun că povestea asta cu neamestecul în afaceri interne ţine de Războiul Rece şi de felul în care se apărau comuniştii sau dictaturile când voiau să-şi facă de cap, singuri, să nu se amestece nimeni în afacerile interne”, a relatat Emil Hurezeanu.

Presiuni din partea SUA pentru candidatura lui Georgescu?

Ministrul de Externe a mai fost întrebat dacă a simţit presiuni din partea Administraţiei SUA de a-i permite candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din mai, informaţie apărută în publicaţia Bloomberg.

”Am văzut şi eu acest articol şi am răspuns imediat şi printr-un comunicat personal, şi printr-un interviu dat la Financial Times, şi prin comunicatul oficial al Ministerului de Externe, că atât cât ştiu - şi ştiu prin forţa lucrurilor ce s-a întâmplat la München, pentru că am fost interlocutorul român al acestor demnitari americani - nu, n-am avut cunoştinţă de presiuni propriu-zise, explicite, ale unor oficiali americani care sugerau favoruri sau dorinţa ca un candidat, în cazul nostru Călin Georgescu, să-şi găsească alt curs”, a dezvăluit Emil Hurezeanu.

Autorităţile române se confruntă cu presiuni intense din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump pentru a se asigura că un candidat de extremă dreapta, Călin Georgescu, îşi poate continua campania electorală fără obstacole până la alegerile din mai, a relatat Bloomberg. În replică, Ministerul Afacerilor Externe a transmis că în interacţiunile bilaterale cu oficiali ai Administraţiei SUA nu au existat niciun fel de discuţii sau intervenţii în raport cu un candidat sau procesul electoral din România.

Criticile venite din SUA

Vicepreşedintele american JD Vance a criticat joi din nou anularea alegerilor prezidenţiale în România într-un discurs rostit la Conferinţa Acţiunii Politice a Conservatorilor (CPAC), după ce o făcuse şi săptămâna trecută la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

„Ideea pe care încerc să le-o spun prietenilor noştri europeni - şi cred că sunt prietenii noştri, cred asta. Ştiu că preşedintele Trump crede. Această prietenie se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă încarcerezi oameni pentru că spun că ar trebui să ne închidem graniţa. Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ţi plac rezultatele, şi asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă ţi-e atât de frică de propriii tăi oameni încât îi reduci la tăcere şi le închizi gura”, a declarat JD Vance, citat de The Hill. „Deci, haideţi să avem valori comune”, a îndemnat el.

