Scandal în PSD privind susținerea candidaturii lui Crin Antonescu la președinție. Un lider de partid, acuzat că ”se străduiește să arunce în aer” coaliția

Decizia coaliției de a-l susține pe Crin Antonescu la președinție aprinde spiritele în PSD. Dacă unii membri ai partidului susțin că nu ar fi cel mai potrivit candidat, alții transmit că este un angajament asumat de partid în coaliție.

Unul dintre cei care susțin candidatura comună a lui Antonescu la Cotroceni este senatorul PSD Daniel Zamfir.

Miercuri, 8 ianuarie, în ziua în care are loc prima ședință a coaliției din acest an, în care ar trebui să se discute despre data alegerilor prezidențiale și candidatul pentru Cotroceni, senatorul a lansat un atac dur la adresa vicepreședintelui PSD, Vasile Dîncu, care a anunțat cu câteva ore înainte că social-democrații nu ar considera că Antonescu are șanse reale să câștige cursa.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Zamfir l-a acuzat pe Dîncu că ”se străduiește să arunce coaliția în aer”.

”Sunt momente cruciale când, nu știu cum se întâmplă ca din tot PSD-ul ăsta mare, scot capul de prin tenebrele în care în restul timpului lâncezesc, personaje precum Vasile Dâncu.

Nerecomandat de nimic, inexistent în campaniile electorale, cu rezultate dezastroase la alegeri în Cluj, cu istoricul de participant la ticăloșiile din sufrageria lui Oprea, se tot străduiește să arunce în aer angajamentul pe care l-a luat Marcel Ciolacu împreună cu ceilalți lideri ai Coaliției cu privire la susținerea explicită a lui Crin Antonescu la președinția României”, a scris senatorul PSD.

Zamfir a subliniat că acordul din coaliție nu a fost contestat de niciun lider din conducerea partidului sau de aleșii locali cu rezultate.

Reacția acestuia a venit după ce Vasile Dîncu a spus că social democrații nu cred că, în acest moment, Crin Antonescu este ”într-adevăr competitiv.”

