"Nu am siguranţa că alegerile vor fi pe bune", mărturisește Crin Antonescu. De ce se teme candidatul coaliţiei

Crin Antonescu, candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, a declarat miercuri seară, 5 februarie, că are speranţa că nu vor mai fi ”tulburări” la următorul scrutin prezidențial. Totuşi, el a admis că nu are siguranţa că aceste alegeri vor fi ”pe bune”.

Întrebat la Antena 3, dacă în opinia sa preşedintele României ales în luna mai va fi alegerea exclusivă a poporului român, Crin Antonescu a spus că speră că nu vor mai fi tulburări.

”Nu am informaţii că există, aşa cum am putut bănui altădată sau cum am putut vedea, o preferinţă a cuiva important, să zicem administraţia americană, pentru un candidat. Şi sentimentul meu, speranţa în orice caz, este că nu vom avea de data aceasta nici tulburări de felul celor care au fost la turul de alegeri anulat, pentru că acolo s-a vorbit, da, eventual de actori statali sau actori nestatali, dar care indirect puteau fi influenţaţi de alte state. Sper că vor fi alegeri exclusiv ale românilor, o alegere exclusivă a Românilor”, a răspuns Crin Antonescu.

Întrebat, de asemenea, dacă are siguranţa că aceste alegeri vor fi pe bune sau dacă ne trezim în aceeaşi situaţie ca în luna noiembrie, Antonescu a răspuns: ”Nu, nu am această siguranţă, nu aş avea pe ce să o întemeiez. Am, cum spuneam, această speranţă, dar ca să ajung la ceva comparabil cu siguranţa, ar trebui... nu doar nişte presupuneri optimiste, ci ar trebui mai multă comunicare din partea anumitor instituţii, poate chiar, cum am spus de atâtea ori, nici nu-mi place să repet, din partea preşedintelui. Adică, ceva, un indiciu, o comunicare publică în care să ni se spună am văzut ce s-a întâmplat, am luat mai multe măsuri de siguranţă contra repetării unei asemenea situaţii. Fără măcar o astfel de comunicare sau fără măcar o astfel de alegaţie publică oficială, eu nu am vreun motiv să spun da, sunt sigur că aşa ceva nu se va putea întâmpla. Nu pot decât să sper”.

