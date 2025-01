Motivul pentru care PSD nu l-ar susține pe Crin Antonescu la Cotroceni, dezvăluit de un lider al partidului. ”Visul” la care social-democrații nu ar renunța

Vicepreședintele PSD Vasile Dîncu a declarat miercuri, 8 ianuarie, că social democrații nu cred că, în acest moment, Crin Antonescu este ”într-adevăr competitiv.”

”Sigur că Crin Antonescu, am spus și eu, și am spus-o cu apreciere, face parte dintr-o perioadă romantică, să zicem așa, a politicii. Este un om remarcabil, pe care eu îl respect. Din păcate, nu credem că în acest moment, în stadiul actual al candidaturii, fără Facebook, fără TikTok, Instagram și alte lucruri, nu știm dacă într-adevăr este competitiv în acest moment, pentru că nu am făcut cercetări, nu am făcut studii”, a spus Dîncu la B1TV, întrebat dacă Antonescu ar fi depășit de contextul actual.

Vicepreședintele PSD a adăugat că, pentru alegerile din 2025, competiția va fi diferită de cea din 2024, subliniind că alianței nu îi va fi ușor să găsească un candidat care să câștige.

”Cu siguranță că probabil în perioada asta partidul a făcut studii, eu nu am văzut nicio cercetare care să arate cât este de potrivit pentru actualul tip de competiție. Pentru că competiția din primăvară sau din vară, când vor fi alegerile, va fi diferită de ceea ce s-a întâmplat până acum. De fapt, eu am spus, subiectul nu este Crin Antonescu, subiectul este o criză politică în acest moment și alianței nu îi va fi simplu să găsească un candidat care să câștige”, a mai spus Vasile Dîncu.

Întrebat dacă PSD ar trebui să aibă propriul candidat și dacă liderul partidului, Marcel Ciolacu, se pregătește Marcel Ciolacu pentru o nouă candidatură, Dîncu a răspuns: ”Nu îmi dau seama. Nu cred că este așa, dar, dacă Marcel Ciolacu și-ar dori asta, cu siguranță că ar fi susținut de Partidul Social Democrat. Nu cred că Partidul Social Democrat ar renunța la visul de a avea un candidat și apoi un președinte”.

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc, miercuri, în prima şedinţă din 2025, pe agendă urmând să fie discuţii despre data alegerilor prezidenţiale, dar şi despre candidatul comun al alianţei, în urma anunţului lui Crin Antonescu privind suspendarea candidaturii sale din partea acestor partide şi calendarul adoptării bugetului pe 2025.

