Tudorel Toader anunță șansele lui Călin Georgescu de a fi acceptat în cursa pentru Cotroceni: „BEC și Curtea Constituțională își vor îndeplini misiunile”

Tudorel Toader a explicat, vineri, 7 martie, că Biroul Electoral Central va admite candidatura lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din luna mai. Fostul judecător CCR a atras atenția că BEC trebuie să respecte legea, iar Călin Georgescu nu are o hotărâre definitivă împotriva sa și nici vreo interdicție de a mai candida.

„Intrăm în linie dreapta. Avem termenul de depunere a candidaților. Și BEC-ul, Curtea Constituțională, își vor îndeplini misiunile pe care le au în baza legii pe deoparte, în baza Constituției când ne referim la Curtea Constituțională. Eu am convingerea faptului că BEC-ul îi va admite candidatura pentru că impedimente legale Călin Georgescu nu are, la momentul la care vorbim. Nu avem o hotărâre penală definitivă, pe care chiar dacă o vom avea, va veni peste ani de zile și n-are interdicția de a candida.”, spune, la Antena 3 CNN, Tudorel Toader.

Tudorel Toader a spus însă că este de așteptat să existe contestații la adresa candidaturii lui Călin Georgescu, care vor fi tranșate la Curtea Constituțională, unde judecătorii iau decizii pe baza Constituției și a precedentelor, iar CCR a mai interzis în trecut candidatura președintei SOS Diana Șoșoacă.

„Curtea de data asta nu se raportează la Cod penal, procedură penală. Curtea se raportează la Constituție, sigur și la legea 370 privind alegerea președintelui de republică. Curtea are un precedent referitor la Diana Șoșoacă, dar sunt multe alte hotărâri ale Curții Constituționale referitoare la alegerile prezidențiale și hotărârile creează precedent de bună seama și sunt respectate, sunt obligatorii, chiar și pentru Curtea Constituțională.(..) Am văzut în precedent că CSAT-ul a furnizat Curții Constituționale informații de natură să ducă la anularea alegerilor, ceea ce curtea a și făcut în temeiul 146 litera f din Constituție. De ce am crede că de data asta nu s-ar putea repeta aceeași ipoteză? Chiar un partid politic a anunțat că va contesta o anumită candidatură. Ceea ce mă face pe mine să cred că vom avea și contestații, că instanța de contencios Constituțional va adopta și de data asta una sau mai multe hotărâri în funcție de numărul contestaților care pot fi de respingere sau de admitere. În tot cazul, indiferent de soluție, hotărârea rămâne definitivă”, încheie fostul judecător CCR.

Candidatul independent Călin Georgescu, susținut de partidele parlamentare AUR și POT, își va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale din mai vineri, 7 martie, la ora 16:00, la Biroul Electoral Central (BEC).

