Verdictul tranșant al unui psiholog cunoscut despre Călin Georgescu: „Ori este nebun de spital, ori este impostor”

Psihologa Aurora Liiceanu îl consideră pe ultranaționalistul Călin Georgescu mai degrabă un impostor, în condițiile în care alternativa ar fi să fie nebun din punct de vedere clinic. Scriitoarea se arată surprinsă de ceea ce îi pare a fi o lipsă de curiozitate a românilor cu privire la istoria lui Georgescu.

Din perspectiva Aurorei Liiceanu, Georgescu se bazează pe faptul că oamenilor le vine mai ușor să reacționeze cu emoție decât cu rațiune.

„Călin Georgescu asta este - o enigmă, e ca o farsa! Și vedeți că se bazează foarte mult pe lipsa de raționalitate a omului! Omul obosește să gândească. Omul preferă să reacționeze emoțional decât rațional”, spune scriitoarea într-un interviu acordat Aktual24.

Ca profil psihologic, aceasta îl consideră pe politician un impostor care profită de faptul că oamenii nu par interesați să afle despre golurile din istoria sa.

„Nu are decât două posibilități: ori este nebun, adică nebun de spital, ori este impostor! Una din astea doua. Unul care vrea să zică că e trimis să salveze România, dar el nu spune nimic, nimic, nimic și totul este gol. E ca o eprubetă goală care are înăuntru un fel de fum. În orice caz, noi nu știm nimic. Este și ciudățenia asta că românul nu e curios. Înainte de a se lansa încet, tiptil-tiptil în toată nebunia asta, că e foarte șiret, oamenii nu știu ce a făcut el în Austria, ce studii are, ce a muncit, a avut salariu, n-a avut salariu? Nu se știe nimic”, spune specialista în psihologie.

Totuși, Aurora Liiceanu consideră că este mai degrabă vorba despre impostură. „Contează numai ce perorează el absolut, ca nebunii. Eu, personal, nu cred că e nebun, eu cred că e strictamente impostor. (...) Nebunia și impostura nu sunt chiar la fel”, spune aceasta.

În acest punct, scriitoarea consideră că este și vina susținătorilor lui Georgescu, pe care îi descrie ca fiind prea puțin curioși pentru a trece de imaginea încețoșată pe care acesta o prezintă.

„Este impostor! Adică el își construiește o imagine din asta blurată, o imagine din asta neclară, confuză, pe care pică toată lumea care nu are răbdare să meargă până la capăt cu un raționament. Știți cum este în Briciul lui Occam (principiul conform căruia cea mai simplă explicație pentru un fenomen este, de obicei, cea reală – n. red.). Ceva simplu. Cu cât e mai simplu, cu atât e mai adevărat. El este o persoană complet enigmatică, dar nu trebuie să ne mirăm de starea națiunii și de cât de curios e românul. Pentru că, în general, românul nu e deloc curios, metodic sau sistematic! Nici vorbă! Nici vorbă! Românul nu este! Românul este superficial și grăbit și comod și cum vreți dumneavoastră! Într-o cultură, într-o țară din asta mai dezvoltată, există un număr puternic de oameni care ar fi scotocit foarte mult la biografia lui. Nu apari din senin, de pe cer, că nu ești Luceafărul”, a spus Liiceanu în timpul interviului.

