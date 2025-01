Cum se ”vinde” Victor Ponta: ”Sunt un suveranist pro-american, pro-european, social-democrat care a luat cele mai liberale măsuri din istoria României”

Deputatul PSD Victor Ponta a afirmat, în legătură cu o candidatură la alegerile prezidenţiale, că nu este ”candidat de meserie” şi nici nu simte nevoia să atragă atenţia deoarece oricum face acest lucru. Ponta a adăugat că, spre deosebire de alte persoane, despre el se ştie absolut tot ce a făcut nu în ultimii cinci ani, ci în ultimii 25 de ani.

Victor Ponta a fost întrebat sâmbătă, 25 ianuarie, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă este PSD-ist sau suveranist.

”Sunt un suveranist pro-american, pro-european, social-democrat care a luat cele mai liberale măsuri din istoria României din punct de vedere fiscal. Sunt Victor Ponta şi mă gândeam că, spre deosebire de ceilalţi candidaţi, nu ştiu dacă e un avantaj sau un dezavantaj, e o realitate, despre mine se ştie absolut tot ce am făcut în ultimii nu cinci ani, cum era pe vremuri, în ultimii 25 de ani. Nu am lipsit nicio zi practic. Nu am fost în Parlament patru ani, am fost în lumea privată şi mi-a prins foarte bine din multe puncte de vedere, dar nici atunci nu am dispărut. Am fost prezent în dezbaterile politice, măcar în ceea ce mă priveşte surprize nu prea există”, a afirmat Victor Ponta.

El a mai fost întrebat ce şanse sunt să candideze la alegerile prezidenţiale.

”Eu nu sunt candidat de meserie şi nici nu simt nevoia să atrag atenţia, că o atrag oricum. Eu am candidat acum zece ani, m-am grăbit acum zece ani. M-am grăbit, e uşor să dai vina pe altcineva, m-am grăbit eu, nu eram copt”, a mai declarat Ponta.

Ads

Întrebat dacă nu ar fi fost mai bine să îl susţină pe Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale din 2014, Ponta a răspuns: ”Păi nu a candidat săracul, şi atunci ca şi acum”.

La remarca potrivit căreia Antonescu a dat vina pe el pentru ruperea USL, Ponta a replicat: ”Doar comuniştii rescriu istoria sau nebunii. Istoria anului 2014 este consemnată pe Google şi în documente şi anume domnul Crin Antonescu a rupt USL-ul pentru că nu am vrut să-l pun pe Klaus Iohannis ministru şi vicepremier. Ăsta era motivul public. Motivul ascuns aflat ulterior a fost că bătuse palma, deci să fuzioneze cu PDL-ul lui Traian Băsescu. Crin bătuse, Iohannis nu a avut niciun rol atunci în chestia asta, Crin şi cei din jurul lui, Edi Hellvig, dacă nu mă înşel, mai erau câţiva. Ei bătuseră palma, deşi aveau în statut că niciodată cu PDL-ul lui Băsescu. Bătuseră palma să fuzioneze şi să treacă de la liberalii europeni la PPE. Şi atunci au găsit o justificare. El a găsit-o, Crin, că la justificări e foarte bun, de ce a rupt USL-ul. După care însă a făcut nu ştiu cine, probabil că cei care l-au propus acum i-au băgat în minte să spună că dacă nu face 20%, pleacă din funcţie. Nu a făcut 20%. Cum nu va face nici acum”, a afirmat Victor Ponta.

Ads