Când l-a cunoscut Ponta pe Călin Georgescu și ce părere i-a lăsat: ”Îmi place ideea să fie 1 leu litrul de benzină. Spune-mi cum! ”

Fostul premier Victor Ponta susţine că e posibil ca rezervişti din serviciile secrete să-i livreze informaţii lui Călin Georgescu, politician care şi-a anunţat intenţia de a candida din nou la alegerile prezidenţiale. Ponta admite că l-a cunoscut pe Georgescu în urmă cu 15 ani, când se afla în fruntea PSD.

Deputatul PSD Ponta a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă, 25 ianuarie, la Prima TV, dacă e posibil ca angajaţi din serviciile secrete să-i livreze informaţii lui Călin Georgescu.

”E posibil. Mai degrabă rezervişti, nu cred că ofiţeri activi. N-am văzut, din intervenţiile publice ale domnului Georgescu, că a spus nişte lucruri top secret, strict secret. Dar, altfel, are o mulţime de cunoştinţe din trecut care îi spun”, a răspuns Ponta.

Fostul premier dezvăluie că l-a întâlnit prima dată pe Călin Georgescu în urmă cu 15 ani, când era preşedintele PSD. Întrebat ce impresie i-a lăsat atunci Călin Georgescu, Victor Ponta a răspuns: ”Idei frumoase, dar partea de pus în practică….”.

Ponta susţine că este imposibil ca benzina în România să fie mai ieftină decât în Arabia Saudită, aşa cum promite Călin Georgescu.

”Eu sunt un om mai pragmatic de felul meu, de asta am ajuns prim-ministru, m-am ocupat cu munca şi cu măsurile, nu cu vorbitul. Trebuie să ai idei, trebuie să ai viziune, dar punerea în practică mă interesează la fel de mult. Am acest defect, vreau să văd pragmatismul şi modul în care se realizează. Îmi place ideea să fie un leu litrul de benzină. Spune-mi cum! Doar nu crezi că eu cât am fost prim-ministru, patru ani, eram nebun să nu vreau? Aş fi vrut să-l fac un leu. Sigur, poţi să spui de ce avem cele mai mari preţuri la energie din Europa din cauza sistemului, dar să ai benzina mai ieftină decât în Arabia Saudită, nu o s-o ai”, a explicat fostul premier.

Ponta: CCR ar trebui să-l lase pe Călin Georgescu să candideze

Victor Ponta este de părere că CCR ar trebui să accepte candidatura lui Călin Georgescu în lipsa unor dovezi concrete că a afectat ordinea constituţională.

”CCR are dreptul constituţional să anuleze, să respingă, dar nu cum a făcut cu doamna Şoşoacă. Trebuie să vină cu nişte indicii, cu nişte probe foarte clare care să arate că acea persoană afectează ordinea constituţională. Că nu-ţi place de cineva, ăsta nu e un motiv să nu-l laşi să candideze. Eu cred că ar trebui să candideze toţi cei care vor să candideze, mai puţin cei faţă de care există nişte probe, nişte indicii foarte clare”, spune Ponta.

Fostul premier se aştepta ca instituţiile statului să prezinte dovezi concrete care să justifice anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie.

”Nu le avem niciunul. Au trecut 6 săptămâni. Eu mă aşteptam să le avem după o săptămână, după două. Avem o mulţime de instituţii, cu o mulţime de bugete, cu o mulţime de oameni, cu o mulţime de specialişti. Unde-s ruşii? Unde-s chinezii?”, se întreabă, retoric, Victor Ponta.

