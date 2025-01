Victor Ponta, fostul președinte al PSD și, actualmente, consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 31 ianuarie, despre Crin Antonescu, candidatul la președinție al coaliției de la guvernare, că este „un om care a lucrat toată viața numai în Parlament și n-a făcut nimic”.

Ponta a mai spus la România TV, că Antonescu este „un om care de zece ani n-are un loc de muncă” și a stat „cu burta la soare la Bruxelles, pe banii soției”. Fostul lider PSD a afirmat, de asemenea, că nu o să-l ierte niciodată pe Crin Antonescu pentru faptul că l-a adus la putere pe Klaus Iohannis, relatează stiripesurse.ro.

„Eu am spus foarte clar că nu vreau să fiu desemnat candidatul PSD la Președinție. Am candidat acum zece ani, le mulțumesc tuturor pesediștilor. Eu am cerut și o să cer în continuare ca PSD să țină cont de mesajul pe care l-au dat românii în noiembrie, un mesaj de schimbare, mesajul 'Nu mai faceți niște înțelegeri pe la spatele nostru, lăsați-ne să votăm un Președinte care nu vine din sistem, care nu e sprijinit de sistem'”.

Ads

Victor Ponta a vorbit la postul TV și despre așteptările românilor, dar și despre ale sale.

„Românii au niște așteptări și eu, care îl cunosc cel mai bine pe Crin Antonescu, este exact ceea ce românii au refuzat la vot și nu mai vor să mai vadă la vot: un om care a lucrat toată viața numai în Parlament și n-a făcut nimic, un om care de zece ani n-are un loc de muncă, care nu știe nimic de România din ultimii ani și care l-a adus pe Klaus Iohannis, eu pentru asta nu pot să-l iert pe Crin Antonescu și nu-l voi vota niciodată pentru că el l-a adus pe Iohannis și încearcă acum să moștenească sistemul de la Iohannis, ceea ce este imposibil pentru că nici măcar nu va intra în turul doi”.

„Românii au nevoie de un altfel de Președinte, nu de o fantomă a trecutului”, a mai declarat Ponta, care a continuat spunând că „în timp ce Crin stătea cu burta la soare la Bruxelles, pe banii soției, eu am stat aici să mă lupt cu Sistemul lui Iohannis, mi-au făcut dosar, m-au dat afară din PSD”.

Ads