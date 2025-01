Ponta dă lecții liderilor coaliției: ”Românii nu mai vor această chestiune. Te faci de râs”

Victor Ponta a declarat că actuala coaliție trebuie să găsească un candidat la președinție care să-l învingă pe Călin Georgescu, subliniind că Crin Antonescu nu este cea mai bună variantă.

Într-un interviu pe Gândul, fostul premier a spus că, în prezent, nu există niciun potențial prezidențiabil care ar putea să câștige alegerile în fața lui Călin Georgescu.

”Nu trebuie neapărat un candidat comun. Da, să meargă dacă au un candidat care să ia mai multe voturi decât Călin Georgescu. Să vii cu un candidat care nu intră în turul 2 e rău pentru coaliția de guvernare, te faci de râs.

(Crin Antonescu - n.red) nu are nicio șansă să intre în turul 2, darămite să câștige. Românii au votat într-un fel și au zis așa: nu mai vrem politicieni de 5 ani în politică, vrem fețe noi. În al doilea rând, nu mai vrem politicieni care să spună că au muncit ca parlamentari: „M-a pus partidul.” Și când nu ai fost parlamentar, ce ai fost? Șomer. Și dacă nu te chema acum partidul, ce făceai, tot șomer? Pensionar, pardon. Pensie din ce? Din Parlament. Nu mai vor această chestiune.

Eu cred că cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla a fost să fac pauză în Parlament și să lucrez în privat. Am văzut ce înseamnă să plătești taxe, salarii, facturi, să vină controale. Deci, dacă oamenii au votat anti-sistem, vor vota și mai mult în viitor împotriva unui sistem care a dat faliment”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a amintit că a mai fost o situație în care Antonescu trebuia să fie candidatul comun PNL-PSD.

”Crin Antonescu a mai fost o dată candidat comun și a plecat. S-a supărat că nu l-am pus pe Klaus Iohannis nu știu ce ministru. Și i-am spus atunci: „Crin, ăsta e poker, eu nu joc poker.” Este istorie asta, se verifică pe Google. S-a supărat că am refuzat să îl pun pe Klaus Iohannis ministru de Interne, parcă. A zis: „Dom’le, atunci rup USL-ul.” Crin, cred că greșești. A greșit, s-a dus apoi în partid și a zis că el ia 20%. Nu a luat. A candidat împotriva lui Iohannis în PNL, a pierdut. Ok, e dreptul lui, și eu și alții am luat decizii greșite.

Dintre candidații anunțați deja, în presă, că oficial nu e niciunul, eu nu văd pe niciunul (n.r. președinte). Să mai caute, să caute coaliția”, a adăugat Victor Ponta, potrivit stiripesurse.ro

Ponta a mai spus că, ”cu siguranță, Ilie Bolojan ar lua mai multe voturi decât Crin.”

