”Statul nostru a fost aproape capturat de Rusia”, spune directorul INSCOP. Care ar fi motivele popularității lui Călin Georgescu și George Simion

Războiul hibrid al Rusiei aproape a dus la capturarea României, consideră Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research. El a explicat miercuri, 1 octombrie, popularitatea fostului candidat al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, alături de președintele AUR, George Simion.
Ingerința Federației Ruse în alegerile anulate din noiembrie 2024 a fost confirmată clar de compania chineză TikTok, consideră șeful INSCOP.
„Democrația noastră, am spus-o de multe ori, a fost pusă în genunchi la propriu, iar statul nostru a fost aproape capturat de un adversar, Rusia, în urma unui război hibrid și a agresiunilor informaționale. Ceea ce s-a întâmplat în România este deja documentat – există, de exemplu, dosarul Procurorului General, și informații transmise de TikTok, o companie deținută de statul chinez, adică nu sunt date transmise de europeni sau americani, ci de chinezi, cu subiect și predicat”, a explicat Remus Ștefureac la EuropaFM.
Călin Georgescu și George Simion sunt însă populari în sondaje din mai multe motive, iar unul dintre cele mai relevante pentru români este lupta anti-corupție, spune el.
„George Simion și Călin Georgescu au obținut scorurile pe care le-au obținut nu pentru că s-au declarat pro-Rusia, pentru că au ascuns acest lucru în campania electorală. Ei au obținut acele scoruri pentru că au avut un mesaj foarte dur anticorupție, un mesaj inclusiv pe zona competență–incompetență”, a mai spus directorul INSCOP.
Remus Ștefureac a subliniat că sondajele arată că 51% dintre români ar fi dispuși să voteze un partid nou la următoarele alegeri, tocmai pentru că vor „oameni competenți, oameni pregătiți la nivel înalt”.
