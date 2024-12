Kelemen Hunor arată unde poate fi găsit candidatul unic la prezidențiale: "Am formulat nişte propuneri"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, în cadrul şedinţei Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) de la Târgu Mureş, că UDMR a arătat că din partea coaliţiei de guvernare trebuie să fie un singur candidat pentru alegerile prezidenţiale, pentru că altfel s-ar putea ca niciunul să nu intre în turul doi.

"Noi am spus că din partea coaliţiei trebuie să avem un singur candidat. Desigur, dacă înţelegem ce se întâmplă acum în societate, nu trebuie să comitem greşeala ca coaliţia majoritară de guvernare să propună mai mulţi candidaţi, să pornească cu mai mulţi candidaţi. Eu îmi imaginez să avem doi candidaţi, să nu polarizăm această rundă, să nu polarizăm voturile şi să nu rămânem fără rezerve pentru runda a doua. Cei care considerăm că putem veni cu un candidat pentru preşedinţie s-ar putea ca în următoarele zile să trebuiască să ne gândim foarte profund, decidenţii politici să se gândească foarte profund la direcţia în care urmează să mergem. Dar nu este posibil ca toţi cei din coaliţie să vină cu un candidat, pentru că s-ar putea ca niciunul să nu intre în turul doi. În ultimele zile am formulat nişte propuneri referitor la persoanele care consider că pot porni la alegerile prezidenţiale", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

Liderul UDMR a precizat că preşedinţii partidelor politice din coaliţia de guvernare nu trebuie să-şi compare forţele la următoarele alegeri, "pentru că ei duc guvernarea şi pe asta trebuie să se concentreze".

"Trebuie să găsim un candidat care poate uni societatea, care se poate adresa societăţii, care este în măsură să formuleze programe şi mesaje cu care se pot identifica majoritatea cetăţenilor. Este posibil să găsim astfel de persoane inclusiv din mediul academic şi am propus unul-două nume. Este posibil să căutăm între foştii politicieni care sunt aproape de sfera politică. Nu voi repeta numele pentru că s-au menţionat de mai multe ori aceste nume. Deci important este să nu amânăm o perioadă lungă şi să decidem cât mai repede", a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele Uniunii a spus că anul electoral era planificat să se încheie pe 8 decembrie, dar că decizia CCR face ca şi în anul 2025 să fie alegeri.

"Am luat la cunoştinţă decizia Curţii Constituţionale, nu vreau să comentez. Am luat la cunoştinţă decizia dar afirm cu hotărâre că alegerile prezidenţiale trebuie organizate cât mai curând. Asta înseamnă că dacă anul acesta se naşte decizia cu privire la organizarea alegerilor prezidenţiale, atunci cel mai devreme pe 30 martie vom avea alegerile, primul tur. Această decizie a Curţii Constituţionale a închis o supapă, dar nu trebuie să creăm impresia că nu vrem alegeri în curând, ci doar aşa, cândva, şi nu trebuie să amânăm decizia. Trebuie să declarăm că cel târziu până în martie sau începutul lui aprilie, oricum înainte de Paşte, trebuie să se organizeze alegerile prezidenţiale şi va fi sarcina noului guvern", a subliniat politicianul.

Kelemen a subliniat că pe 21 decembrie expiră mandatul preşedintelui Klaus Iohannis şi că după ce se alege preşedintele Senatului,"atunci corect este ca preşedintele Iohannis să predea preşedintelui nou ales al Senatului exercitarea atribuţiilor de preşedinte, care va avea rolul şi puteri prezidenţiale interimare".

"Trebuie să transmitem mesajul că dacă mandatul actualului preşedinte poate fi prelungit cu o jumătate de an sau cu oricât, este o situaţie periculoasă care va continua să creeze tensiuni (...). E necesar să depunem toate eforturile ca propunerile pentru candidatul la preşedinţie să se întâmple până la finalul anului, pentru că pentru alegerile prezidenţiale din martie trebuie să facem acest lucru", a mai spus Kelemen Hunor.

