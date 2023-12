Liderul PSD ironizează șansele lui Mircea Geoană la președinție: ”Are experiență, a mai fost câteva ore”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit pe scurt luni seară, 11 decembrie, despre sondajele care arată că Mircea Geoană, actual secretar general adjunct al NATO, poate câștiga alegerile prezidențiale din 2024 dacă va candida ca independent.

”Eu n-am comentat niciodată nici sondajele pe care le plăteşte partidul social democrat. Este opinia unui sondaj”, a spus Ciolacu la Digi24.

Când i s-a atras atenţia că Mircea Goeană este pe primul loc şi la încredere, şi la opţiunea de vot, Ciolacu a afirmat: ”Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de.... Ce rost mai are să facem alegeri?! Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore. Cu asta am încheiat”.

Preşedintele PSD a mai afirmat că ”există sondaje şi sondaje”.

”N-am nicio problemă, este pe primul loc, foarte bine, să candideze”, a adăugat Ciolacu.

El a adăugat că nu a făcut sondaje care să-l vizeze.

”Eu nu mi-am făcut sondaje în ceea ce mă priveşte. N-are rost să spun cum stă domnul Geoană (...) Eu sunt obişnuit...Ce, e primul politician care face acest lcuru, încearcă să creeze...Candidatul cel mai important pentru mine este cel pe care-l vor decide colegii mei”, a mai afirmat liderul PSD.

Mircea Geoană se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, relevă datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.