Ambasadoarea SUA la Moscova, amenințată cu ”acțiuni dure și ferme”. Ce acuză Putin înaintea alegerilor

Ministerul rus de Externe a anunţat joi, 7 martie, că a convocat-o pe ambasadoarea SUA la Moscova, Lynne Tracy, pentru a o avertiza cu privire la ”tentativele de amestec în afacerile interne ale Federaţiei Ruse”, informează Reuters şi AFP.

Lynne Tracy a fost informată că trei organizații non-profit susținute de Ambasada SUA au fost declarate ca fiind ”programe și proiecte antirusești indezirabile în Federația Rusă, care vizează recrutarea de ”agenți de influență” sub pretextul unor schimburi educaționale și culturale”, a transmis diplomația rusă într-un comunicat. Este vorba despre ONG-urile American Councils for International Education, Cultural Perspectives și Institute of International Education.

Într-o notă oficială primită de ambasadoarea SUA, acesteia i s-a cerut să înceteze colaborarea cu cele trei organizații.

”Dacă va continua, va fi considerată o încălcare a legislației ruse”, a subliniat ministerul.

Ministerul rus a mai cerut ca proiectele și programele educaționale ale acestor ONG-uri, ”care au ca scop promovarea de atitudini și valori străine societății rusești”, să fie scoase de pe site-ul oficial al Ambasadei SUA și de pe rețelele sociale, potrivit Digi24.

”Subliniem în mod special că încercările de a interveni în afacerile interne ale Federației Ruse, inclusiv acțiunile subversive și răspândirea dezinformării în contextul alegerilor și al unei operațiuni militare speciale, vor fi reprimate cu duritate și fermitate, până la și inclusiv expulzarea ca persona non grata a angajaților Ambasadei SUA implicați în astfel de acțiuni”, se mai arată în comunicatul ministerului.

