Pe cine pregătește Trump pentru nominalizarea prezidențială din 2028. I-ar plăcea și un al treilea mandat. "Am cele mai bune cifre dintotdeauna"

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 17:44
Pe cine pregătește Trump pentru nominalizarea prezidențială din 2028 FOTO Captură video X

Președintele american Donald Trump a comentat luni, 27 octombrie, cu privire la cine ar putea conduce Partidul Republican după ce el se va retrage, numindu-i pe secretarul de stat Marco Rubio și pe vicepreședintele JD Vance drept principalii candidați pentru nominalizarea prezidențială din 2028, scrie Politico.

Dar a ținut ușa deschisă... și pentru sine.

Într-un interviu dat reporterilor de la bordul Air Force One, în drum spre Japonia, Trump a răspuns sugestiilor conform cărora ar trebui să candideze pentru un al treilea mandat neconstituțional, o idee lansată recent de fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon.

„Mi-ar plăcea foarte mult să o fac – am cele mai bune cifre dintotdeauna”, a spus Trump când a fost întrebat despre comentariile lui Bannon.

Trump, însă, a adăugat că „nu s-a gândit cu adevărat” să candideze din nou. „Avem niște oameni foarte buni”, a spus el.

Când a fost rugat să dea nume, Trump a făcut un gest spre Rubio, care se întorsese la cabina de presă pentru a vorbi cu reporterii. „Avem oameni grozavi – nu trebuie să intru în detalii. Unul dintre ei stă chiar aici”, a spus Trump.

El a continuat să-l laude pe vicepreședintele său, Vance, care a jucat un rol important în administrație într-o serie de probleme de securitate internă și națională.

„Evident, JD este grozav. Vicepreședintele este grozav”, a spus Trump. „Nu sunt sigur că cineva ar candida împotriva celor doi.”

Bannon a fost printre cei mai vocali dintre cei care l-au presat pe Trump să încerce să obțină un al treilea mandat.

„Există un plan”, a spus el într-un podcast recent, sugerând că Trump ar putea candida din nou în ciuda limitelor constituționale care îl împiedică.

Istoria insultei la adresa lui Donald Trump, „Mâini mici”

Nominalizarea lui Rubio pentru o eventuală candidatură la președinția Statelor Unite, pare un pic ciudată, având în vedere că, în urmă cu aproape un deceniu, actualul secretar de stat îl lua peste picior pe Trump.

ABC scria pe 4 martie 2016:

"Marco Rubio le-a spus susținătorilor săptămâna trecută că rivalul prezidențial republican Donald Trump „îmi spune mereu ”micuțul Marco””.

„Este mai înalt decât mine, are cam 1,90 m”, motiv pentru care nu înțeleg de ce mâinile lui sunt de mărimea cuiva care are 1,60 m”, a glumit Rubio. „I-ați văzut mâinile? Și știți ce se spune despre bărbații cu mâini mici...”

Mulțimea a izbucnit.

„Nu poți avea încredere în ei”, a spus Rubio.

Comentariul lui Rubio poate părea lipsit de gust pentru un candidat la președinție, dar nu a fost prima dată când cineva a pus la îndoială dimensiunea mâinilor lui Trump.".

