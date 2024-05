Donald Trump acceptă două dezbateri cu Biden înaintea alegerilor prezidențiale „E timpul pentru luptă!” FOTO

Donald Trump, candidatul republican la alegerile prezidenţiale americane, a anunțat miercuri, 15 mai, că a acceptat o provocare a preşedintelui democrat Joe Biden de a participa la două dezbateri înaintea scrutinului de la 5 noiembrie, relatează AFP.

Trump a scris pe Truth Social că este pregătit pentru aceste două dezbateri cu Biden.

„Sunt pregătit”, a scris Trump.

