Donald Trump s-a răzgândit. Ce spune despre interzicerea contracepției VIDEO

Trump revine asupra unor declarații neclare privind contracepția, în urma unei controverse care scoate în evidență sensibilitatea drepturilor legate de reproducere în campania electorală din SUA, transmite AFP.

El afirmă că nu a susținut niciodată interzicerea contracepției.

„N-am susţinut niciodată şi nu voi susţine niciodată faptul de a impune restricţii contracepţiei”, a subliniat marţi, 21 mai, într-un mesaj cu majuscule pe Truth Social candidatul republicanilor la preşedinţie.

„Este o minciună fabricată piesă cu piesă de către democraţi, dezinformare”, adaugă el.

„Nu susţin interzicerea contracepţiei, iar Partidul Republican nu o va face nici el”, dă el asigurări.

Postul local KDKA l-a întrebat dacă susţine restricţionatrea dreptului la contracepţie.

Q. “Do you support any restrictions on a person’s right to contraception?

Donald Trump: “Well, we’re looking at that and I’m going to have a policy on that very shortly. And I think it’s something that you’ll find interesting. And I’d see — it’s another issue that’s very… pic.twitter.com/QR15Hbiuzs