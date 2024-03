Trump continuă seria declarațiilor periculoase: ”Orice evreu care votează pentru democrați își urăște religia” VIDEO

Fostul președinte al SUA Donald Trump a declarat, într-un interviu difuzat luni, că orice evreu care votează pentru democrați „își urăște religia” și urăște „totul despre Israel”.

Trump a fost întrebat într-un podcast găzduit de fostul său consilier la Casa Albă, Sebastian Gorka, ce părere are despre criticile din partea administrației Biden și ale liderului majorității din Senat, Chuck Schumer, referitoare la premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„De fapt, cred că urăsc Israelul”, a spus Trump. „Nu cred că îl urăsc, cred că urăsc Israelul. Și Partidul Democrat urăște Israelul”, a continut el, potrivit CNN.

„Orice evreu care votează pentru democrați își urăște religia”, a spus Trump. „Ei urăsc totul despre Israel și ar trebui să le fie rușine de ei înșiși, pentru că Israelul va fi distrus.”

Donald Trump once again voices a long-standing antisemitic trope that is incredibly dangerous, claiming any Jew who votes for a Democrat "hates their religion" and "everything about Israel." I discuss with Democratic @RepBeccaB on @InsidePolitics. pic.twitter.com/iMOHe2QtH3