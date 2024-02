Trump a lansat o linie de încălţăminte sport. Cât costă pantofii aurii FOTO/VIDEO

Fostul preşedinte Donald Trump a lansat sâmbătă o linie de încălţăminte sport, relatează CNN.

Lansarea a avut loc la o zi după ce el şi companiile sale au fost obligaţi de un judecător să plătească aproape 355 de milioane de dolari în procesul său civil de fraudă din New York.

Pantofi aurii cu talpă înaltă, cu un detaliu al steagului american pe spate, sunt vânduţi sub numele de Never Surrender High-Tops la preţul de 399 de dolari pe un nou site care vinde, de asemenea, apa de colonie şi parfumul Victory47 marca Trump la preţul de 99 de dolari sticla. Trump ar fi cel de-al 47-lea preşedinte dacă va fi ales din nou.

”Este ceva despre care vorbesc de 12 ani, 13 ani, şi cred că va fi un mare succes”, a spus Trump, care este tot mai aproape de nominalizarea republicană din 2024 şi de o potenţială revanşă cu preşedintele Joe Biden.

“They're for the go-getters who don't know the word quit. With a standout gold finish and the 'T' badge, these kicks are for true Patriots. Wrapped with an American flag… pic.twitter.com/xQe1jp8rax

. @realDonaldTrump debuts “The Never Surrender High-Tops” at @SneakerCon Philadelphia. Limited to 1000 pairs

Până sâmbătă seară, pantofii sport de 399 de dolari au fost catalogaţi ca fiind epuizaţi pe site. Existau 1.000 de perechi disponibile pentru cumpărare, potrivit site-ului.

Trump was booed off the stage and he was scheduled to speak for 45 min. AWESOME! Do YOU agree?

YES or NO pic.twitter.com/hiJ2o8wXbi