Preşedintele american în funcție, Joe Biden, i-a făcut „gunoaie” pe susținătorii lui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă s-a apărat și a spus că este doar o replică dată unei persoane care a luat cuvântul la mitingul lui Trump de la Madison Square Garden. Dar comentariul lui Biden este criticat de către Donald Trump şi republicani.

Aflat în timpul unui apel video, Biden spune singurele gunoaie pe care le vede plutind în jur sunt susţinătorii lui Trump.

„Singurele gunoaie pe care le văd plutind în jur aici sunt susţinătorii săi”, a declarat preşedintele american într-un apel video, în cadrul unui eveniment electoral.

Donald Trump a profitat de gafa lui Joe Biden ca să o atace pe Kamala Harris și să o acuze că promovează ura.

„În timp ce campania mea promovează soluții pozitive care să salveze America, Kamala Harris duce o campanie bazată pe ură. Toată săptămâna și-a comparat oponenții polici cu cei mai rău criminali din istorie. Iar peste toate acestea a venit Joe Biden, care i-a numit gunoaie pe susținătorii noștri. Nu poți să conduci America dacă nu iubești poporul american. Kamala Harris și Joe Biden au arătat că nu sunt capabili pentru funcția de președinte al Statelor Unite” a scris Trump pe Twitter.

