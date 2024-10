Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, și-a intensificat retorica împotriva migranților, acuzându-i că aduc „gene proaste”. Trump a sugerat luni că migranții care se află în SUA și au comis crime au făcut acest lucru pentru că „este în genele lor”. De asemenea, candidatul republicat a reluat atacurile la adresa Kamalei Harris spunând că are ”deficiențe mintale”.

„Mulți dintre ei au ucis mult mai mult de o persoană și trăiesc acum liniștiți în Statele Unite. Aceste crime, știți, cred că sunt în genele lor. Și avem o mulțime de gene proaste în țara noastră în acest moment”, a declarat Trump într-un interviu.

La briefingul de presă zilnic, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a criticat „discursul josnic, deranjant, plin de ură” care „nu își are locul în țara noastră”, scrie AFP.

Este cel mai recent exemplu în care Trump folosește o retorică dezumanizantă și disprețuitoare în timp ce vizează imigranții fără acte și promite deportări în masă dacă va fi reales. Trump a făcut din limitarea imigrației ilegale o parte centrală a mesajului său de campanie din 2024 și folosește în mod regulat un limbaj inflamator și degradant atunci când descrie imigranții fără acte, scrie CNN.

În toamna trecută, fostul președinte al SUA a spus într-un interviu că imigranții fără acte „otrăveau sângele țării noastre”, folosind un limbaj care este adesea folosit de supremațiștii albi în comentarii care au atras mustrări din partea grupurilor pentru drepturile civile.

Trump a răspândit, de asemenea, teorii false ale conspirației despre migranții haitieni care mănâncă animale de companie în Springfield, Ohio.

De asemenea, el a invocat anterior genetica în campania electorală, spunând susținătorilor din Minnesota la o oprire a campaniei în 2020: „Aveți gene bune. Multe dintre ele sunt legate de gene, nu-i așa, nu crezi? Teoria calului de curse. Crezi că suntem atât de diferiți? Ai gene bune în Minnesota.”

Teoria cailor de curse provine din ideea în creșterea cailor că reproducerea selectivă produce linii de sânge superioare.

Trump se declară convins că Kamala Harris are ”deficiențe mintale”

Fostul președinte al SUA Donald Trump, candidat republican la președinția, a repetat duminică că rivala sa democrată Kamala Harris este „deficientă mintal”.

”Este nebună. Este mai rău ca el (Joe Biden - n.red). El e ”plecat” demult. Am spus asta în repetate rânduri. Este ”plecat” și am demonstrat asta în dezbatere. Dacă nu aveam acea dezbatere, candidam în continuare împotriva lui. Dar poate că el ar fi fost mai puternic ca ea. Am început să aflu că are deficiențe mintale și oamenii nu vor încă patru ani cu cineva care are deficiențe mintale”, a declarat Trump.

În ciuda criticilor din partea multor republicani care îndeamnă la prudență în a face astfel de remarci, Trump a menținut un tipar de declarații derogatorii la adresa lui Harris de-a lungul campaniei sale.

În timpul unui miting din Pennsylvania, Trump a declarat: „Joe Biden a devenit bolnav mintal. Este trist, dar mincinoasă Kamala Harris, sincer, cred că s-a născut așa.”

Remarcile au atras îngrijorarea unora dintre susținătorii lui Trump.

