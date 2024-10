Ce spune Trump despre ”cea mai mare greșeală” din mandatul său la Casa Albă. Interviu de 3 ore cu candidatul republican la președinție

Candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump, a acordat un interviu de trei ore lui Joe Rogan, considerat realizatorul de podcast numărul 1 din SUA. În acest interviu amplu, fostul preşedinte a abordat multe subiecte, de la „cea mai mare greşeală” a mandatului său la Casa Albă, la ce i-a spus liderului Coreei de Nord şi dacă există viaţă extraterestră, relatează BBC.

În urmă cu doi ani, Rogan l-a descris pe Trump drept „o ameninţare existenţială la adresa democraţiei” şi a refuzat să îl primească în emisiunea sa. Însă cei doi au părut prietenoşi vineri, când au discutat despre interesul lor comun pentru Ultimate Fighting Championship şi despre prieteni comuni precum Elon Musk.

Campania republicanului speră că interviul îi va consolida influenţa asupra alegătorilor de sex masculin, care constituie nucleul ascultătorilor emisiunii Joe Rogan Experience, care are 14,5 milioane de urmăritori pe Spotify şi 17,5 milioane de abonaţi pe YouTube.

Trump a făcut un mare ocol pentru a-l vizita pe Rogan în Austin, Texas, ceea ce l-a făcut să apară cu aproape trei ore întârziere la un miting din Traverse City, Michigan, un stat crucial în care atât el, cât şi adversara sa democrată, Kamala Harris, au făcut campanie intensă.

Trump despre „cea mai mare greşeală” a sa

Trump i-a spus lui Rogan că „cea mai mare greşeală” a preşedinţiei sale din 2017-21 a fost că „am ales câteva persoane pe care nu ar fi trebuit să le aleg”.

„Neoconservatori sau oameni răi sau oameni neloiali”, i-a spus el lui Rogan, referindu-se la neoconservatori, responsabili politici care susţin o politică externă intervenţionistă a SUA.

„Un tip ca Kelly, care era un bătăuş, dar o persoană slabă”, a adăugat Trump, menţionându-l pe fostul său şef de cabinet de la Casa Albă, John Kelly, care a declarat în această săptămână pentru New York Times că, în opinia sa, fostul său şef avea tendinţe ”fasciste”.

Trump l-a descris, de asemenea, pe fostul său consilier american pe probleme de securitate naţională John Bolton drept „un idiot”, dar util uneori.

„A fost bun într-un anumit fel”, a spus Trump. „Este un nebun. Şi, de fiecare dată când am avut de-a face cu o ţară, când au văzut acest nebun stând în spatele meu, au spus: 'Oh, omule, Trump va intra în război cu noi'. El a fost cu Bush când au mers prosteşte în Orientul Mijlociu”.

Ce i-a spus lui Kim Jong-un: ”Du-te la plajă”

Trump a declarat că a ajuns să îl cunoască pe liderul nord-coreean Kim Jong-un „foarte bine”, în ciuda unor sabotaje nucleare între cei doi, iniţial când Trump a spus că i-a spus: „Little Rocket Man, vei arde în iad”.

„Până când am terminat, nu am avut nicio problemă cu Coreea de Nord”, a spus Trump.

Trump a spus că l-a îndemnat pe Kim să nu îşi mai construiască stocul „substanţial” de arme.

„I-am spus: „Faci vreodată altceva? De ce nu o iei mai uşor? Du-te la plajă, relaxează-te. Am spus: 'Întotdeauna construieşti nucleare, nu trebuie să o faci. Relaxează-te! Am spus: „Hai să construim nişte apartamente pe ţărmul vostru””.

Trump a mai susţinut că Rusia nu ar fi invadat niciodată Ucraina dacă el ar fi fost preşedinte.

„I-am spus: 'Vladimir, nu vei invada'”, i-a spus el lui Rogan, referindu-se la preşedintele rus Vladimir Putin. „Obişnuiam să vorbesc cu el tot timpul.

„Nu vă pot spune ce i-am spus, pentru că cred că ar fi nepotrivit, dar într-o zi vă va spune, dar el nu ar fi intrat niciodată.”

Trump a spus că Putin a invadat Ucraina pentru că, „în primul rând, nu-l respectă deloc pe Biden”.

Alegerile din 2020: ”Am pierdut, dar nu am pierdut”

Întrebat de dovezi pentru a-şi susţine afirmaţiile false că prezidenţialele din 2020 i-au fost furate prin fraudarea masivă a alegătorilor, Trump i-a spus lui Rogan: „O vom face altă dată. Aş aduce documente pe care nu le-aţi crede, atât de multe documente diferite. Acele alegeri au fost atât de fraudate, au fost cele mai fraudate”.

Rogan l-a presat pentru dovezi.

Trump a susţinut că au existat nereguli cu buletinele de vot din Wisconsin şi că democraţii „au folosit Covid pentru a trişa”.

„Ai de gând să prezinţi această [dovadă] vreodată?”, l-a întrebat Rogan.

„Uh...”, a spus Trump înainte de vorbi despre cum 51 de foşti agenţi de informaţii aliniaţi cu Joe Biden au sugerat în mod fals că poveştile despre laptopul fiului său Hunter Biden erau dezinformări ruseşti.

„Am pierdut, dar nu am pierdut”, a spus Trump.

Ce spune despre Kamala Harris: ”Are IQ foarte scăzut”

Trump şi-a atacat adversarii politici şi şi-a lăudat aliaţii, dintre care mulţi sunt susceptibili să atragă fanii lui Rogan.

El a numit-o pe rivala sa, vicepreşedinta Kamala Harris, o „persoană cu un IQ foarte scăzut” şi l-a descris pe Gavin Newsom din California drept „unul dintre cei mai răi guvernatori din lume”.

Trump a spus că Elon Musk, care a apărut în trecut pe podcastul lui Rogan, este „cel mai grozav tip”.

El a mai spus că este „complet” angajat să îl aducă pe Robert F Kennedy Jr într-o potenţială nouă administraţie Trump.

Fostul candidat independent la preşedinţie, care are o prietenie strânsă cu Rogan, a renunţat în august şi l-a susţinut pe candidatul republican.

Trump a declarat că nu este de acord cu Kennedy în ceea ce priveşte politica de mediu, aşa că, în schimb, i-ar cere criticului vaccinului să „se concentreze asupra sănătăţii, să facă tot ce doriţi”.

Viaţa extraterestră

Trump a spus că nu a exclus existenţa vieţii în spaţiu.

„Nu există niciun motiv să nu credem că Marte şi toate aceste planete nu au viaţă”, a spus el, referindu-se la discuţiile pe care le-a avut cu piloţi de avioane cu reacţie care au văzut lucruri ”foarte ciudate” pe cer.

„Ei bine, Marte - am avut sonde şi rovere acolo, şi nu cred că există viaţă acolo”, a spus Rogan.

„Poate că este viaţă despre care nu ştim”, a spus Trump.

”The Apprentice”

Trump a declarat că unele persoane cu funcţii de conducere de la NBC au încercat să îl convingă să nu candideze la preşedinţie pentru a-şi păstra emisiunea ”The Apprentice” pe post.

„Au vrut ca eu să rămân”, a spus el. „Toţi oamenii de top au venit să mă vadă, să încerce să mă convingă să renunţ, pentru că voiau să-mi prelungească acordul”.

Trump a apărut în 14 serii ale emisiunii „The Apprentice” din 2004, dar NBC a tăiat legăturile cu el după ce şi-a lansat candidatura la preşedinţie în 2015, citând comentariile sale „derogatorii” despre imigranţi.

Sănătatea sa este „incredibilă”

Trump a fost presat de democraţi să facă publice fişele sale medicale, după ce Harris le-a publicat pe ale sale la începutul acestei luni, care au concluzionat că este într-o „sănătate excelentă” şi aptă pentru preşedinţie.

Echipa lui Trump a declarat la acea vreme că medicul său l-a descris ca fiind într-o „sănătate perfectă şi excelentă”, fără a împărtăşi dosarul său.

Trump nu a abordat direct subiectul în podcastul de vineri.

Dar el i-a spus lui Rogan că, în timpul unui examen fizic, pentru care nu a dat o dată, medicii i-au descris capacitatea de a alerga pe o bandă de alergare abruptă ca fiind „incredibilă”.

„Nu am fost niciodată unul care să poată, de exemplu, să alerge pe o bandă de alergare. Când am trecut un examen fizic, m-au rugat să alerg pe o bandă de alergare şi apoi au făcut-o din ce în ce mai abruptă şi mai abruptă şi medicii au spus, a fost la Walter Reed [spital], au spus: „Este incredibil! Vă spun, am simţit că aş fi putut merge toată ziua”.

Dar el a spus că benzile de alergare sunt „foarte plictisitoare”, aşa că preferă să rămână sănătos jucând golf.

