Kamala Harris, susținută de Madonna și Jennifer Lopez. Ce spun vedetele despre candidata democrată FOTO/VIDEO

Madonna, Jennifer Lopez, Michael Bloomberg, fost primar al oraşului New York, şi baschetbalistul LeBron James, şi-au exprimat susţinerea pentru Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din SUA.

Madonna a postat pe Instagram fotografii cu ea în Paris, însoţite de textul: „Parisul a fost atât de distractiv! Mi-a fost greu să plec, dar a trebuit să ajung acasă pentru a vota pentru Kamala Harris”.

Madonna nu este singura vedetă care şi-a anunţat sprijinul pentru candidata democrată. Harris poate conta pe sprijinul lui Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Usher, Pink şi Stevie Wonder, printre alţii. Rapperul Eminem şi-a declarat, de asemenea, sprijinul pentru vicepreşedintă la unul dintre mitingurile sale din Detroit, la 22 octombrie, iar cântăreţul Bruce Springsteen a cântat la un miting Kamala Harris în Atlanta, Georgia.

Jennifer Lopez a fost prezentă, joi, 31 octombrie, la mitingul Kamalei Harris din Las Vegas, care are loc în acelaşi timp cu apariţia lui Donald Trump în Arizona.

Ea a numit mitingul drept „cea mai importantă scenă” pe care a fost vreodată, adăugând că ea crede în puterea pe care o deţin latinii.

„Cred în puterea femeilor... femeile au puterea de a face diferenţa în aceste alegeri”, spune J-Lo, adăugând: „Cred în puterea latinilor”.

Jennifer Lopez: I am Puerto Rican and yes I was born here, and we are Americans. I am a mother. I am a sister. I am an actress and I like Hollywood endings and I like it when the good guy, or in this case the good girl wins. And with an understanding of our past, and our faith in… pic.twitter.com/0Elnsy1jIG