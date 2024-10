Incendii provocate la urne pentru votul prin corespondenţă în SUA. Sute de buletine au fost distruse VIDEO

Poliţia crede că există o legătură între trei incendii suspecte care au cuprins urne de vot din statele Washington şi Oregon, din nord-vestul SUA, şi a identificat ceea ce crede că este un vehicul suspect în Oregon, au declarat luni oficialii, 28 octombrie, relatează Reuters şi Associated Press.

Washington şi Oregon sunt două state americane în care se votează prin corespondenţă.

Alegătorii înregistraţi primesc buletinele de vot prin poştă cu câteva săptămâni înainte de alegeri şi apoi le returnează prin poştă sau punându-le în căsuţele de vot.

Două incendii separate au izbucnit luni în Portland, Oregon, deteriorând trei buletine de vot, şi în Vancouver, statul Washington, distrugând sute de buletine, au declarat oficialii. Aceştia au declarat că cele două incendii seamănă cu un al treilea incendiu izbucnit la o urnă din Vancouver la 8 octombrie, care însă nu a reuşit să distrugă niciun buletin de vot.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins un Volvo oprindu-se la o urnă din Portland, Oregon, chiar înainte ca personalul de securitate din apropiere să descopere, luni, un incendiu în interiorul urnei, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului de Poliţie din Portland, Mike Benner, într-o conferinţă de presă.

Acest incendiu a deteriorat trei buletine de vot aflate în interior, în timp ce oficialii spun că un incendiu la o cutie de vot din Vancouver, Washington, a distrus luni dimineaţă sute de buletine de vot. Dispozitivele erau ataşate la exteriorul cutiilor, a declarat poliţia.

Imaginile filmate luni de postul de ştiri KATU din Vancouver au arătat fum ieşind dintr-o urnă de vot din acest oraş, iar mai multe buletine de vot păreau să fie în flăcări. Oficialii locali au spus că alegătorii care şi-au pus buletinele de vot în urnă sâmbătă după ora locală 15:30 ar trebui să contacteze autorităţile electorale.

In Portland, Oregon, and Vancouver, Washington, ballot drop boxes with completed votes were recently set on fire.pic.twitter.com/ViA7DQts0u