JD Vance afirmă că şi-a „încărcat armele”, după atentatul asupra lui Trump din Pennsylvania. Ce spune despre homosexuali și vaccinul Covid-19 VIDEO

JD Vance, candidat la funcţia de vicepreşedinte pentru Donald Trump, a apărut joi, 31 octombrie, la Joe Rogan Podcast, într-un interviu amplu, de trei ore, în care a sugerat că el şi Trump pot câştiga „votul homosexualilor normali” - un comentariu care a fost criticat de unii membri ai comunităţii LGBT pe reţelele sociale, informează BBC.

Cei doi au discutat despre tratamentele medicale pentru transsexuali, precum şi despre avort, vaccinul Covid, americanii musulmani şi preferinţele de pe Netflix ale lui Vance.

Vance a susţinut la un moment dat că părinţii bogaţi îmbrăţişează identităţile transgender sau nonbinare ale copiilor lor ca o modalitate de „a vă respinge privilegiul alb”.

„O modalitate prin care aceşti oameni pot participa la birocraţia DEI din această ţară este să fie trans”, a spus Vance, referindu-se la politicile de diversitate, echitate şi incluziune.

Vance a criticat, de asemenea, vaccinul Covid-19, deşi a primit el însuşi unul.

„În ultimii 15 ani cel mai bolnav am fost, de departe, atunci când am făcut vaccinul”, a spus el.

