Reacția purtătoarei de cuvânt a Casei Albe după ce a fost întrebată dacă Biden are demență sau Alzheimer: ”Ești pregătit?” VIDEO

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, i-a dat un răspuns tranșant unui jurnalist care a întrebat-o, în cadrul unui briefing de presă, dacă președintele Joe Biden are o formă de demență sau Alzheimer.

Subiectul stării de sănătate a președintelui american a fost intens discutat după dezbaterea cu Donald Trump, când liderul de la Casa Albă a părut să aibă mai multe momente de lipsă de luciditate. Ulterior, inclusiv unii democrați au pus la îndoială capacitatea lui Biden de a face față unui nou mandat.

În acest context, un jurnalist a întrebat direct dacă Joe Biden are o formă de demență sau Alzheimer.

”La 81 de ani, președintele Biden suferă de Alzheimer, de vreo formă de demență sau de vreo boală degenerativă care ar putea provoca astfel de erori? Este o întrebare de ”da” sau ”nu”. Și dacă nu știți, de ce nu știți, în calitate de înalt membru al personalului său?”, a întrebat jurnalistul, potrivit Digi24.

Karine Jean-Pierre: Am un răspuns pentru tine. Ești pregătit?

Jurnalist: Da.

Karine Jean-Pierre: Răspunsul e nu. Și sper că îi pui și celuilalt tip (Donald Trump - n.r.) exact aceeași întrebare.

Reporter: "Does Pres. Biden ... have Alzheimer's, any form of dementia, or degenerative illness? ... It's a yes or no question."

Karine Jean-Pierre: "I have an answer for you. Are you ready for it? ... It's a no. And I hope you're asking the other guy the same exact question." pic.twitter.com/OIzvW3BJOQ