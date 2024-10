Michelle Obama, la un miting de susținere pentru Kamala Harris. ”Teama reală” a fostei Prime Doamne VIDEO

Fosta Primă Doamnă Michelle Obama şi-a exprimat sâmbătă, 26 octombrie, „teama reală” că Donald Trump va fi reales preşedinte, la un miting pentru democrata Kamala Harris, despre care a spus că ar fi un „preşedinte extraordinar”, relatează AFP.

Cei doi pretendenţi la Casa Albă, la egalitate în sondaje cu zece zile înainte de scrutin, s-au întors sâmbătă în statele-cheie, unde îşi intensifică întâlnirile şi mitingurile. Apărarea drepturilor femeilor pentru ea, economia şi imigraţia pentru el: fiecare dintre ei s-a concentrat pe probleme-cheie.

„Toate speranţele mele pentru Kamala sunt însoţite şi de o teamă reală, teamă pentru ţara noastră, teamă pentru copiii noştri, teamă de ceea ce ne aşteaptă dacă uităm care este miza acestor alegeri”, a declarat Michelle Obama într-un discurs înflăcărat şi feminist.

That speech Michelle Obama just gave was one of the best of this entire cycle. She is unbelievable. Here’s how she brought it home. pic.twitter.com/KZ5J2ZhmFy