"Nu ne livra lui Trump". Primul democrat care îi cere public lui Joe Biden să ia decizia dureroasă de a se retrage

Lloyd Doggett, reprezentantul Texasului, este primul democrat care i-a cerut public preşedintelui Joe Biden să se retragă din cursa pentru fotoliul de la Casa Albă, citând între altele performanţa catastrofală a acestuia din dezbaterea de joi, 27 iunie, cu Donald Trump, relatează marți, 2 iulie, AFP.

"Sper să ia decizia dificilă şi dureroasă de a se retrage", a scris Doggett într-un comunicat remis presei americane.

🚨 Rep. Lloyd Doggett, D-Texas, calls on Biden to WITHDRAW from the 2024 election. "Too much is at stake to risk a Trump victory," he says. "President Biden saved our democracy by delivering us from Trump in 2020. He must not deliver us to Trump in 2024."

