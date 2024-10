Obama, discurs tăios în campania din SUA: ”Trump este un miliardar care nu a încetat să se plângă de problemele sale”. Ce vrea de la viitorul președinte VIDEO

Fostul președinte Barack Obama a susținut, la Pittburg, un puternic discurs în timpul turneului de campanie pentru susținerea candidatei democrate la președinția SUA, Kamala Harris. Obama l-a atacat pe Trump, despre care a spus că nu caută decât puterea, și a subliniat că de la un președinte al SUA dorește ”putere adevărată”.

”Am observat că unii bărbați par să creadă că comportamentul lui Trump de a intimida și de a suprima oamenii este un semn de putere. Asta nu este puterea reală. Nu asta este adevărata putere. Niciodată nu a fost. Puterea adevărată este să muncești din greu și să duci o povară grea fără să te plângi. Puterea reală este despre asumarea responsabilității pentru acțiunile tale și spunerea adevărului chiar dacă nu e convenabil. Puterea reală este despre a ajuta oamenii care au nevoie și de a te ridica pentru care nu pot face asta. Asta trebuie să ne dormim pentru fiicele și fii noștri și asta vreau de la președintele Americii”, a declarat Obama.

BREAKING: In an incredibly powerful moment, Barack Obama just asked the most powerful question of this election. If Donald Trump doesn’t care about his Vice President being hung by a mob, what makes you think he will care about you? pic.twitter.com/8MZlPxPCF2