Trump a venit la un miting electoral într-un camion de ridicare a gunoiului. „În onoarea lui Kamalei şi a lui Joe Biden” FOTO/VIDEO

Donald Trump a încercat miercuri, 30 octombrie, să exploateze o gafă făcută de Joe Biden cu privire la alegătorii săi, punând în scenă deplasarea sa într-un camion de gunoi către locul unui miting electoral, pe ultima sută de metri a unei curse extrem de tensionate pentru Casa Albă împotriva Kamalei Harris, relatează AFP.

Republicanul spune că acest camion este în onoarea lui Kamala şi Joe Biden.

„Ce părere aveţi despre camionul meu de gunoi?”, i-a întrebat Donald Trump pe jurnaliştii veniţi în Wisconsin. „Acest camion este în onoarea lui Kamala şi Joe Biden”, a adăugat el.

DRIVING THE POINT HOME: Donald Trump uses a garbage truck to get to his Green Bay rally in a dig at President Biden’s comments labeling Trump supporters as “garbage.” pic.twitter.com/I3VKxgEs3W