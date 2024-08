Trump folosește un imn LGBTQ+ în campania electorală. ”Ce ironie!”, spune autorul care se alătură muzicienilor care se distanțează de republican VIDEO

Muzicianul francez Woodkid a reacționat după ce Donald Trump a postat un clip de campanie în care îşi enumeră marile axe ale programului, pe melodia ”Run Boy Run”. Woodkid, pe numele său adevărat Yoann Lemoine, a subliniat nu i-a dat permisiunea candidatului republican la președinția SUA să îi folosească melodia.

”Încă o dată, nu i-am dat niciodată permisiunea să-mi folosească muzica în acest video lui Donald Trump”, anunţă pe X în engleză Woodkid.

Muzicianul francez a denunţat miercuri, 7 august, folosirea împotriva voinţei sale a titlului ”Run Boy Run”, pe care-l prezintă drept un ”imn LGBT+”, într-un clip de campanie al lui Donald Trump şi cere casei sale de discuri Universal Music France ”să reacţioneze”.

Acest montaj, pe care candidatul republican la preşedinţia americană l-a postat din nou luni seara pe reţeaua sa de socializare Truth Social, compilează timp de aproape două minute imagini în care apar fostul preşedinte a american, militari sau manifestanţi împotriva vaccinării, înţesate cu sloganuri ca ”America first”, pe fondul muzicii cu sonorităţi marţiale a lui Woodkid, lansat în 2012.

Trump just posted this on Truth Social 🔥 pic.twitter.com/NxzV4XRxc5

Muzicianul s-a distanţat deja de acest clip în decembrie.

Prin versurile ”Fugi, băiatul meu, fugi”, ”Această lume nu este făcută pentru tine” şi ”Ei încercă să te prindă”, ”Run Boy Run este un imn LGBT+ scris de mine însumi, un muzician LGBT+ şi mândru de a fi aşa”, subliniază autorul compozitor şi interpret, Yoann Lemoine pe numele său adevărat, pe X.

”Ce ironie!”, adaugă el, în contextul în care măsuri precum interzicerea ca transsexualii să servească în armată sau neacordarea vizei americane partenerilor diplomaţilor străini homosexuali necăsătoriţi au fost introduse în timpul mandatului lui Donald Trump.

”Vă rog să reacţionaţi şi să nu fiţi complici”, cere artistul.

Once again, I never gave permission for the use of my music on that @realDonaldTrump film.

Run Boy Run is a LGBT+ anthem wrote by me, a proud LGBT+ musician. How ironic.

Please react and don’t be complicit @UMusicFrance