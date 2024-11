Alegeri în SUA: Trump adoptă o retorică violentă, Harris face apel la creştini şi la arabi americani

Democrata Kamala Harris a susţinut duminică, 3 noiembrie, pledoaria sa finală pentru preşedinţia SUA la o biserică istorică de culoare şi în faţa arabilor americani din Michigan, în timp ce rivalul său republican Donald Trump a adoptat o retorică violentă la un miting în Pennsylvania, relatează Reuters.

Sondajele de opinie arată că Harris şi Trump sunt într-o cursă strânsă, cu vicepreşedinta Harris, 60 de ani, având de un sprijin puternic în rândul alegătorilor de sex feminin, în timp ce fostul preşedinte Trump, 78 de ani, câştigă teren în rândul alegătorilor hispanici, în special bărbaţi.

Potrivit sondajelor Reuters/Ipsos, alegătorii au o părere nefavorabilă despre ambii candidaţi, dar acest lucru nu i-a descurajat să voteze.

Peste 78 de milioane de americani au făcut deja acest lucru înainte de ziua alegerilor de marţi, 5 noiembrie, potrivit Laboratorului electoral al Universităţii din Florida, apropiindu-se de jumătate din totalul de 160 de milioane de voturi exprimate în 2020, în care prezenţa la vot din SUA a fost cea mai ridicată din peste un secol.

Controlul Congresului este, de asemenea, în joc marţi, republicanii fiind favorizaţi să obţină majoritatea în Senat, în timp ce democraţii sunt consideraţi ca având şanse egale de a răsturna majoritatea la limită a republicanilor în Camera Reprezentanţilor. Preşedinţii ale căror partide nu reuşesc să controleze ambele camere au avut dificultăţi în a adopta legi importante.

„În doar două zile avem puterea de a decide soarta naţiunii noastre pentru generaţiile viitoare”, le-a spus Harris enoriaşilor de la Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ din Detroit. „Trebuie să acţionăm. Nu este suficient doar să ne rugăm; nu este suficient doar să vorbim.”

Mai târziu, în cadrul unui miting în East Lansing, Michigan, Harris s-a adresat celor 200.000 de arabi americani din acest stat, începându-şi discursul cu o referire la victimele civile ale războaielor Israelului din Gaza şi Liban.

„Anul acesta a fost dificil, având în vedere amploarea morţii şi a distrugerii din Gaza şi având în vedere victimele civile şi strămutările din Liban, este devastator. În calitate de preşedinte, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a pune capăt războiului din Gaza", a declarat Harris în aplauzele publicului.

Mulţi americani arabi şi musulmani, precum şi grupuri de activişti anti-război au condamnat sprijinul SUA pentru Israel, în contextul în care zeci de mii de civili au murit în Gaza şi Liban, iar milioane de oameni au fost strămutaţi. Israelul susţine că vizează grupările militante Hamas şi Hezbollah.

Trump a vizitat vineri Dearborn, Michigan, inima comunităţii arabo-americane, şi a promis să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, fără să spună cum.

În loc să îl menţioneze pe Trump pe nume, Harris a ales să evidenţieze istoricul adversarului său în timpul ultimei sale duminici de campanie.

Donald Trump, la primul din cele trei mitinguri de duminică, a renunţat frecvent la teleprompter cu remarci improvizate în care a denunţat sondajele de opinie care arată o mişcare pentru Harris. El i-a numit pe democraţi un „partid demonic”, l-a ridiculizat pe preşedintele democrat Joe Biden şi a vorbit despre preţul ridicat al merelor.

Trump, care a supravieţuit unei tentative de asasinat în iulie, când glonţul tras de un bărbat i-a zgâriat urechea în Butler, Pennsylvania, s-a plâns duminică susţinătorilor de lacunele din geamul antiglonţ care îl înconjoară în timp ce vorbea şi a sugerat că un asasin ar trebui să tragă prin mass-media pentru a ajunge la el.

"Pentru a ajunge la mine, cineva ar trebui să tragă prin ştirile false şi asta nu mă deranjează prea mult", a declarat Trump, care a criticat mult timp mass-media.

Săptămâna trecută, el a sugerat că un critic republican proeminent, fosta membră a Congresului Liz Cheney, ar trebui să se confrunte cu focuri de armă în luptă din cauza politicii sale externe agresive, determinând un procuror din Arizona să deschidă o anchetă.

Purtătorul de cuvânt al campaniei, Steven Cheung, a emis un comunicat în care a afirmat că remarca lui Trump nu era îndreptată împotriva presei, ci mai degrabă: "Era vorba despre ameninţările la adresa sa, care au fost stimulate de retorica periculoasă a democraţilor".

Trump a vorbit ulterior în Kinston, Carolina de Nord, şi în Macon, Georgia, unde s-a referit la raportul de săptămâna trecută privind locurile de muncă, care a arătat că economia americană a creat doar 12.000 de locuri de muncă luna trecută.

El a declarat mulţimii adunate într-un amfiteatru că raportul arată că Statele Unite sunt o „naţiune în declin” şi a avertizat, fără dovezi, asupra unei posibile repetări a Marii Depresiuni din 1929, cu „oameni care sar de pe clădiri”.

Oficiali din echipa de campanie a lui Harris au declarat că pledoaria sa finală este menită să ajungă la o mică parte din votanţii indecişi. Acest lucru a contrastat cu Trump, care a variat puţin de la discursul său standard menit să îi inspire pe susţinătorii săi loiali.

„Campania lui Kamala este condusă pe ură şi demonizare”, a spus Trump.

Aproape de finalul discursului său din Pennsylvania, Trump - ale cărui afirmaţii false potrivit cărora înfrângerea sa din 2020 a fost rezultatul unei fraude au inspirat asaltul susţinătorilor săi din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului Statelor Unite - a meditat că ar fi preferat să nu predea puterea.

„Am avut cea mai sigură frontieră din istoria ţării noastre în ziua în care am plecat. Nu ar fi trebuit să plec. Adică, sincer, pentru că am făcut-o, am făcut-o atât de bine”, a spus Trump.

Trump a declarat că rezultatele alegerilor ar trebui să fie anunţate în noaptea scrutinului, în ciuda avertismentelor oficialilor din mai multe state că ar putea dura zile până la aflarea rezultatului final.

