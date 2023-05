Recep Erdogan, dat în judecată de rivalul său înaintea turului doi al alegerilor. Montajul video pentru care i se cer despăgubiri de 50.000 de euro VIDEO

Rivalul lui Recep Tayyip Erdogan în turul doi al alegerilor prezidenţiale turce de duminică, Kemal Kiliçdaroglu, a depus plângere împotriva şefului în exerciţiu al statului turc, după difuzarea unui montaj video care-l asociază cu combatanţi din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), relatează AFP.

”Am depus o plângere” a anunţat miercuri într-o postare pe Twitter avocatul Partidului republican al Poporului (CHP) condus de către Kemal Kiliçdaroglu, Celal Çelik.

Celal Çelik precizează că Kemal Kiliçdaroglu îi cere lui Recep Tayyip Erdogan despăgubiri în valoare de un milion de lire turceşti (aproape 47.000 de euro).

”Mână în mână cu PKK”

Preşedintele turc în exerciţiu, Recep Tayyip Erdogan, a difuzat la un mare miting din 7 mai, la Istanbul, un scurt clip în care îl acuza pe Kemal Kiliçdaroglu de faptul că ”înaintează mână în mână cu PKK”, o organizaţie pe care Ankara şi aliaţii săi din Occident o clasifică drept teroristă.

🔴A manipulated video of Kemal Kılıçdaroğlu with members of the PKK has resurfaced in Turkey ahead of the presidential run-offs, with the country witnessing a widespread disinformation campaign.#PKK | #Erdogan |#kemalkilicdarogluhttps://t.co/EpJsW8MFskhttps://t.co/cYYEg8eGn2 pic.twitter.com/h6WPJfRB7S