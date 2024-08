Independentul Călin Georgescu va câștiga alegerile prezidențiale? Românii nu mai au încredere în partidele politice!

.com

Fapte incredibile se petrec in Romania!

Zi de zi, anormalitatea devine normalitate prin medici drogati in toalete publice, medici care ucid oamenii dupa propriul plac, crime fara criminali, tineri impinsi in bratele drogurilor, puscarii devenite centre de afaceri, cu plati facute la ordin, prin statii de metrou, ministrii analfabeti, dar milionari in euro, apelatori de "onorata instanta" si vanzatori de Tara!

Cine conduce Romania?

In istoria Evului Mediu pretendentii la tronul Tarii Romanesti "pupau" papucul Marelui sultan la Istanbul, pentru firmanul domnesc! Astazi unde se "inchina" alesii neamului?

De la complicitati ieftine si pana la "papusari" santajabili manevrati din umbra de "baietii destepti", viata bate filmul!

Realitatea este crunta!

Cine poate sa explice faptul ca desi alesii neamului primesc imunitate in fata legii, indemnizatii lunare pentru europarlamentari si diurna de circa 17.500 euro, cu bonusuri suplimentare, calatorii bussines class cu avionul, consilieri si secretare, toate platite de statul roman, multi dintre acestia au vorbit si au votat impotriva intereselor nationale ale Romaniei?

Sa fie aceasta dovada ca "tradatorii sunt alesi, crescuti si pastrati cu grija"?

Daca dorinta de putere isi afla din ce in ce mai des forta in interesul de gasca, cum poate fi explicat faptul ca in urma alegerilor au fost realesi indivizi care au uitat ca sunt romani, preocuparea lor fiind sa isi umple buzunarul si mai putin sa apere interesele nationale ale Romaniei?

Sa fie adevarat ca astfel de personaje, cu chipul unor slugi perfecte si nu cu demnitatea unor servitori, odata ajunse la "butoane", reactiveaza deviza "ciocul mic! Noi suntem la putere"?

De peste 34 de ani, corupția și proasta guvernarea au afectat dezvoltarea economică și au permis vanzarea reurselor strategice ale tarii la pretul unui kilogram de tarate!

Cine are curajul sa mai gandeasca la viitorul Romaniei, in conditiile in care "harta puterii" este tot mai des colorata de nepoti si nepoate, de nasi si fini, de cuscrii si de duduite sponsorizate?

Sărăcia afectează în mod dureros copiii, multi trăind în condiții de sărăcie extremă, numeroase familii fiind in situatia de a nu avea unde sa munceasca!

Conform datelor Eurostat, aproximativ 23-24% din populația României este expusă riscului de sărăcie, una dintre cele mai mari rate din Uniunea Europeană.

Mulți dintre cei 4,6 milioane de pensionari trăiesc cu pensii mici, insuficiente pentru a acoperi nevoile de hrana si de medicamente!

Romania normala?

Corupția este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România și afectează toate nivelurile societății, de la administrația locală la cele mai înalte funcții politice. De-a lungul anilor, numeroase cazuri de corupție au fost dezvăluite, implicând politicieni, funcționari publici și oameni de afaceri influenți, zeci de dosare fiind pastrate prin sertarele puterii pana a intervenit prescrierea faptelor!

Cine voteaza in Romania

Intrebarea nu este una intamplatoare!

Un posibil raspuns reactiveaza si fixeaza din memoria colectiva declaratia lui Stalin: " important nu este cel care voteaza! Important este cel care numara voturile"!

Potrivit "Open Sources", respectiv, INSCOP Research, intrebati cine cred că va câștiga alegerile prezidențiale din acest an, "19.2% dintre respondenți îl indică pe Mircea Geoană, 17.3% pe Marcel Ciolacu, iar 9.9% pe Nicolae Ciucă. George Simion este menționat drept favorit al alegerilor prezidențiale de către 8.5% dintre participanții la sondaj".

Surprinzator sau nu, potrivit aceleasi surse, "intrebaţi pentru ce fel de preşedinte ar opta între un independent şi un membru al unui partid politic", 55% dintre cei chestionaţi spun că "ar alege un independent".

Sa fie viitorul presedinte al Romaniei, independentul Calin Georgescu, fost Inalt functionar ONU?

Ptoiectul "Hrana, Energie, Apa", fundamentat de Calin Georgescu, este proiectul de Tara supus dezbaterii publice, obiectivul major al Proiectului fiind "construirea unui regim de demnitate națională care să salveze România".

Acest obiectiv implică, în mod necesar, întărirea statului și resuveranizarea persoanei, cu atat mai mult cu cat "statul actual este servil și nereprezentativ, fiindcă nu reprezintă poporul, ci interesele diferitelor clanuri care s-au perindat la putere".

Pe cine mai surprinde declaratia lui Calin Georgescu: "in ultimii 30 de ani puterea a fost luata pe bani"?

In acest context, desi raspunsul vine de la sine, cum poate fi explicat faptul ca "aproape 90% dintre români nu au încredere în Președinție și nici în partide"?

Potrivit unui sondaj CURS, euronews.ro, "79% dintre români nu au încredere în Guvern; 83%, în Parlament".

Sa fie o cauza directa a neincrederii romanilor, circul din parlament sau nepasarea politicienilor fata de viitorul Romaniei?

Fara sa indemn la atitudini neconforme cu respectul fara de lege, tot mai multi romani se simt "abandonati" in propria tara, interesul national fiind tot mai mult diluat de interesele obscure ale unor indivizi ajunsi la putere!

De ce pleaca tinerii din Tara?

In ultimii ani, s-a observat o scădere semnificativă a încrederii românilor în partidele politice, un fenomen care reflectă nemulțumirea generală față de clasa politică și guvernarea din România. Acest declin al încrederii are cauze multiple și consecințe importante pentru viața politică și socială a țării, desi partide aflate la putere sau in opozitie, cu bugete halucinante primite de la stat, au cheltuit pentru cosmetizarea imaginii si pentru o posibila recastigare a incredereii.

Cine cumpara increderea romanilor?

Potrivit raportului publicat de AEP (Autoritatea Electorala Permanenta) pentru alegerile europarlamentare

"PSD a angajat cele mai mari cheltuieli, adică 9.333.162,38 de lei, „pentru vestimentaţie”. USR a dedicat 411.343,96 lei pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online şi 135.000 lei pentru diverse cheltuieli, iar AUR a dat 1.190.000 lei pentru propagandă online"!

"Autoritatea Electorală Permanentă a acordat, spre exemplu, partidelor politice peste 22 de milioane de lei pentru luna iunie 2024".

După doi ani în care subvențiile pentru partide au fost relativ similare, adică 258 de milioane prin Legea bugetului pentru 2022, apoi 256 de milioane prin Legea bugetului pe 2023, cele patru rânduri de alegeri europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare i-au făcut pe cei din Executiv să meargă pe o suplimentare de 22% a bugetului Autorității Electorale Permanente, pe capitolul bugetar legat de „Finanțarea partidelor politice”, suma ajungand, potrivit "Open Sources"adevarul.ro, la circa 314 milioane de lei!

Daca recentele alegeri europarlamentare desfasurate au testat, inclusuv prin cheltuieli, dar si prin candidatii propusi, simtul de reactie civica si vointa politica a unui popor care risca sa ajunga, in urmatorii 20 de ani, o populatie din perspectiva demografica, ce se va intampla la apropiatele alegeri parlamentare si prezidentiale?

Cine doreste sa aplice un nou test romanilor?

Candidatii propusi de partidele politice sau candidatii independenti vor avea puterea sa rezolve problemele reale ale romanilor?

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), circa 4 milioane de romani traiesc in saracie "cei mai săraci fiind copiii și tinerii cu vârsta până la 24 de ani".

Desi romanii, in special pensionarii, au cumparat medicamente in valoare de 7 miliarde de lei, de ce peste 700 de medicamente esentiale pentru viata, au disparut de pe piata romaneasca?

Cine explica de ce multi dintre romani, loviti in mod nedrept de boli incurabile, stau la mila guvernantilor si isi numara zilele de viata, doar cei cu bani si piate chiar nici acestia, avand posibilitatea sa isi prelungeasca viata cu medicamente cumparate din strainatate?

Cine raspunde de"politicienii reabilitati politic care duc in suflet parintii abandonati si batjocoriti, dupa o viata de munca, in "caminele groazei"?

Cine raspunde de parintii ingropati in saci de plastic? Dar de parintii arsi de vii sau ucisi in spitale?

In conditiile in care Romania este o tara guvernata, cine explica de ce a fost nevoie de interminabile imprumuturi la bancile straine, unele cu termene de scadenta plata peste 30 de ani?

Cine castiga?

Circul mediatic trebuie sa inceteze!

Romania are nevoie de strategii pe termen mediu si lung! Dincolo de ambitiile politice, este timpul ca toti candidatii sa se aseze la masa dialogului si sa afle solutii pentru Romania de maine!

Cine are puterea sa il asculte pe Silviu Pedoiu, fost director SIE, care atrage atentia cu maxima responsabilitate asupra nevoii de securitate?

Cine are puterea sa il

Inteleaga pe Mircea Geoana, posibil candidat indrpendent, cand vorbeste de " Noua Ordine Mondiala" si de viitorul romanilor?

Cine are puterea sa il priveasca pe omul Gabriel Oprea, posibil candidat, dincolo de manipulare si antipatii politice si sa-l sustina in a reaseza ordinea in ministere in care decidentii declara "ca batalia cu drogurile este o batalie pierduta"?

Cine poate sa il sustina pe Calin Georgescu pentru aplicarea proiectului de Tara "Hrana, Energie, Apa" si pentru redobandirea demnitatii poporului roman cunoscut, din pacate, tot mai mult prin "mana ieftina la cules de sparanghel" si prin "romanii eticheti "sclavii Europei"?

Puterea nu se scrie pe cruce! Dar noi ce lasam copiiilor nostri?

Romania incotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

