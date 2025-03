Candidatura lui Bolojan și ruperea coaliției PSD-PNL

Timpul extrem de scurt care a rămas până la finalizarea perioadei de depunere a candidaturilor pentru alegerile din mai a generat o agitație extrem de mare pe scena politică. Toți actorii politici relevanți încearcă să se poziționeze cât mai bine atât în perspectiva jocurilor de putere din interiorul propriilor formațiuni politice, care se vor reseta complet după alegerile prezidențiale, cât și în fața electoratului pe care speră să îl convingă că reprezintă adevărata soluție pentru viitorul României.

Deși au avut la dispoziție ceva mai mult de trei luni de zile pentru a identifica cei mai potriviți candidați care să răspundă așteptărilor unui electorat extrem de furios pe oferta politică extrem de slabă pe care partidele tradiționale au prezentat-o la alegerile din iarna trecută, furie care a crescut în intensitate ca urmare a anulării turului doi al alegerilor prezidențiale, în care s-au calificat doi candidați percepuți a fi din afara sistemului, tensiunile din interiorul partidelor politice sunt departe însă de a fi lămurite.

Dacă toată tabăra suveranistă stă cu sufletul la gură pentru a vedea cum evoluează acțiunile justiției împotriva lui Călin Georgescu, pregătind, în același timp, o serie de candidați de rezervă care să preia din mers electoratul acestuia în scenariul în care Georgescu fie nu își va mai depune candidatura, fie va fi respins de către CCR, în tabăra pro-europeană situația este și mai complicată. Candidații sunt mulți, iar orgoliile pe măsură. În acest context, în spațiul public au început să circule tot felul de scenarii privind fie retragerea din cursa electorală a Elenei Lasconi, fie apariția unui candidat surpriză care, pe modelul Georgescu, să coalizeze toată tabăra pro-europeană în jurul său.

Ads

Intrarea în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale din luna mai a președintelui interimar al României, Ilie Bolojan, cel mai discutat scenariu din ultimele zile, a primit imediat aprobarea liderului deputaților USR, Ionuț Moșteanu, care a afirmat că „Bolojan are prima șansă să devină președinte proeuropean. Dacă ar candida. Candidatura lui nu este pe masă, dar dacă ar candida, Elena Lasconi l-ar susține”. Dacă USR-iștii s-au arătat extrem de entuziasmați să-l susțină pe Bolojan la prezidențiale, mai ales că această candidatură ar fi o bună ocazie să se descotorosească rapid de Elena Lasconi, partidele din coaliția de guvernare au făcut scut în jurul lui Crin Antonescu a cărui candidatură nu par a fi dispuși să o sacrifice.

Este adevărat, o posibilă candidatură din partea lui Ilie Bolojan ar reseta și ar dinamiza întreaga campanie electorală, însă ar vulnerabiliza și stabilitatea coaliției de guvernare într-un moment extrem de delicat nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume, în care tensiunile și schimbările bruște care au loc în planul relațiilor internaționale necesită ca la cârma țării să existe, totuși, lideri care să aibă capacitatea de dialog și care să poată să ia decizii rapide în interesul țării.

Ads

Candidatura lui Bolojan nu este doar o boare de primăvară, ci vine la pachet și cu o serie de riscuri de care acesta trebuie să fie conștient. Iar principalul risc pe care trebuie să și-l asume președintele interimar este ruperea coaliției de guvernare. Care ar însemna fie asumarea de către PSD a unei guvernări minoritare, acesta fiind scenariul cel mai prost pentru România, fie împingerea social-democraților într-o alianță de guvernare cu AUR, care s-ar putea concretiza după alegerile prezidențiale. Or, dacă Bolojan ar câștiga alegerile prezidențiale, cum și-ar putea pune în aplicare programul prezidențial cu un PNL aflat la 13% și o majoritate parlamentară ostilă?

Pe de altă parte, debarcarea lui Antonescu și înlocuirea acestuia în cursa pentru prezidențiale l-ar plasa pe Ilie Bolojan în galeria liderilor însetați de putere, capabili să calce pe cadavre politice doar pentru a-și atinge obiectivele. Dacă Klaus Iohannis nu și-ar fi dat demisia, iar Ilie Bolojan ar fi fost încă președintele Senatului, de unde se putea face la fel de ușor remarcat, atunci o candidatură asumată pe ultima sută de metri poate nu ar fi ridicat atât de multe semne de întrebare în privința caracterului acestuia. Acum, însă, după ce a prins gustul puterii pe care ți-o dă instituția prezidențială, mai ales că a avut și ideea neinspirată de a locui la palat pe perioada interimatului, candidatura acestuia ar fi percepută de o mare parte a electoratului strict ca o chestiune de interes personal. Adică, Bolojan nu va fi altceva decât o prelungire a imaginii lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Ads

Se va prăbuși România dacă candidați precum Crin Antonescu, Nicușor Dan sau George Simion ar câștiga alegerile prezidențiale? Cu siguranță, nu. Așa cum a supraviețuit în ultimii 35 de ani cu președinți precum Iliescu, Constantinescu, Băsescu sau Iohannis, așa va supraviețui și în următorii cinci ani cu unul dintre actualii candidați la cârma sa. Așa că, dacă Ilie Bolojan chiar vrea să demonstreze că este un alt fel de politician, că este un adevărat model pentru societatea românească, acesta are posibilitatea să își pregătească o candidatură serioasă pentru următoarele alegeri prezidențiale. Ruperea coaliției de guvernare, vulnerabilizarea și aruncarea țării în haos cu scopul consolidării puterii personale nu reprezintă chiar un model de urmat.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads