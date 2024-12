De ce crede Nicușor Dan că este potrivit pentru fotoliul de la Cotroceni. Edilul Capitalei așteaptă să vadă dacă partidele pro-europene îi vor susține candidatura la prezidențiale

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și-a anunțat luni, 16 decembrie, intenția de a candida, în primăvara anului viitor, la președinția României. Edilul Bucureștiului a spus că "Îmi doresc să am susținerea partidelor proeuropene", dar nu știe ce va face dacă nu o va avea. "Mai departe va trebui să analizăm", a mai spus Nicușor Dan.

La întrebarea: "Ce se va întâmpla cu primăria în acest timp?" primarul general a spus că deocamdată nu pleacă și că până la alegeri mai este timp.

"Eu sunt primarul municipal din București. Acum trei săptămâni am avut un referendum, sau trei referendumuri, cum vreți să spuneți. Bucureștenii s-au estimat majoritar pentru chestiunile care au fost supuse votului. Și o să facem tot ce ține de noi și, bineînțeles, contăm pe bună credința parlamentarilor pentru că aceste modificări să fie realizate.

Nicușor Dan a afirmat luni seară, 16 decembrie, că a informat de această candidatură partidele proeuropene și că așteaptă un răspuns, dacă va fi susținut sau nu.

"În cazul în care nu veți primi susținere și vor fi totuși mai mulți candidați din partea partidelor pro-europene, nu credeți că așa cresc șansele extremismului, dacă vor fi candidații aceia separați și dumneavoastră veți candida pe cont propriu, alături de alți candidați pro-europeni? Eu am venit azi în fața societății și, evident, și a partidelor pro-occidentale și am făcut o propunere. Și am prezentat o ipoteză care mie mi se pare cea mai potrivită. De asta am și venit cu ea. Bineînțeles că sunt multe scenarii, multe calcule, dar nu o să intru eu în ele acum. Deci, eu am venit și am prezentat în mod onest o propunere."

Ads

Edilul a fost întrebat și dacă are un termen limită pentru care așteptați un răspuns din partea partidelor proeuropene.

"În momentul ăsta nu se cunoaște nici data alegerilor. Dar, din nou, am considerat onest, pentru că întrebarea a fost pusă în spațiul public, pentru că sunt 10 zile deja, și am considerat onest să vin să dau răspunsul ăsta în momentul ăsta."

Primarului Capitalei i s-a adus aminte și că după alegerile locale a declarat că ar mai avea nevoie de un mandat sau chiar două în municipiul București pentru a termina toate proiectele pe care le-a început.

"Ce s-a schimbat de atunci și până acum și ce se întâmplă cu aacele proiecte? Este o schimbare fundamentală în România, în așteptările oamenilor, care s-a manifestat la votul pe care l-am avut acum 3 săptămâni și acum 4 săptămâni. Și atunci pentru această, pentru că dacă la alegerile anterioare mesajul oamenilor a fost o să alegem varianta cea mai puțin rea, în opinia mea la aceste alegeri mesajul a fost că nu mai merge așa. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să se readapteze la această situație și eu cred că acesta este modul în care pot să ajut la rezolvarea acelor problemele."

Ads

Întrebările primite de viitorul candidat la prezidențiale au atins și punctul sensibil al contracandidaților extremiști. Nicușor Dan nu s-a ferit de răspunsuri, dar nici nu a atacat subiectul direct.

"Cum vor înțelege cei din blocul extremist faptul că ați putea fi o alternativă pentru prezidențiale? Noi o să avem o campanie electorală și eu mă aștept ca oamenii să se informeze, să vadă diferite soluții care se propun și noi împreună ca societate să alegem ce este mai bine pentru noi ca societate. Și o să fie, în opinia mea, timp suficient pentru ca oamenii să vadă propunerile fiecăruia intercompetitor."

"Care sunt principalele trei argumente ce au stat la baza deciziilor dumneavoastră de a vă anunța candidatura la prezidențiale?", a mai fost întrebat Nicușor Dan.

"Am încercat, în ce v-am spus, desigur, cre cred eu că sunt calitățile pe care trebuie să le aibă președintele României. Am vorbit de capacitatea sa de a aduce diverși actori din zona privată, din zona publică, specialiști pentru a genera politici publice. Am vorbit de capacitatea de mediator. Asta înseamnă că trebuie să fii în stare să înțelegi preocupările și aspirațiile diferitelor categorii socioculturale. Ce este cel mai important, în opinia mea, și cred că este miza României pentru următorii ani, este capacitatea de a transforma un stat care este foarte slab și capturat pe mai multe zone ale sale într-un stat funcțional. Și aici e nevoie să cunoști funcționarea instituțiilor, e nevoie să ai o abilitate politică pentru că în democrație contează majoritățile și e nevoie să cunoști mecanisme de justiție care să-ți spună cum să faci cumva să zgâlțâi acest sistem fără să-l răstorni totuși. Deci este și o chestiune de a presa și o chestiune de echilibru. Și eu cred că prin activitatea pe care am avut-o în această zonă de aproape 20 de ani, sunt o persoană potrivită pentru asta", a răspuns edilul.

Ads