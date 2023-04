Primele pariuri pentru prezidențialele din 2024. Câți bani îți pot aduce Șoșoacă, Dragnea sau Hagi dacă ajung în fruntea țării

O casă de pariuri din România a deschis oficial pariurile pentru cursa prezidențială care are loc în 2024. Printre cei luați în calcul se regăsesc Diana Șoșoacă, Liviu Dragnea sau Dan Diaconescu.

Astfel, cea mai bună cotă pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2024 o are secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană. Acesta are o cotă de 2,5, însemnând că dacă cineva pariază 100 de lei pe șansele acestuia în 2024, o eventuală victorie a lui Geoană i-ar aduce un câștig de 250 de lei.

Potrivit topului realizat de casa de pariuri, următorul în topul favoriților este actualul premier Nicolae Ciucă, care are o cotă de 5.0. Acesta este urmat de către președintele PSD Marcel Ciolacu, cotat cu 7.00 și de către ministrul PSD al Sănătății Alexandru Rafila, cotat cu 10.00.

Deși este președinte de partid, liderul USR Cătălin Drulă este văzut cu șanse mai mici decât alte personaje cu renume. De exemplu, fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi are o cotă de 11.00, liderul AUR George Simion are cota 13.00, în timp ce Drulă are o cotă de 15.00.

La polul opus al clasamentului se regăsesc personaje politice, dar și diverse personalități, care au cote uriașe. De exemplu, un pariu de 100 de lei pentru Diana Șoșoacă, Gheorghe Hagi, Liviu Dragnea (în 2024 expiră interdicția de a participa la viața politică) sau Dan Diaconescu pot genera, în cazul unei victorii la prezidențiale, 50.000 de lei.

O finală Ciolacu - Ciucă, puțin probabilă

O analiză realizată de Ziare.com a arătat modul în care atât PNL, cât și PSD au transmis în ultimele săptămâni că, cel puțin pe moment, cea mai potrivită persoană pentru a candida din partea partidului la alegerile prezidențiale din 2024 este președintele partidului. Adică Nicolae Ciucă, respectiv Marcel Ciolacu. Analiștii sunt, însă, sceptici în ce privește o finală între cei doi.

Liberalii au fost cei mai vocali cu privire la o posibilă candidatură a președintelui partidului, Nicolae Ciucă, pentru alegerile prezidențiale din 2024. Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, 8 martie, că speră ca Nicolae Ciucă să rămână președintele partidului până la prezidențiale, iar apoi să candideze și să câștige din partea partidului.

„Chiar dacă partidele încearcă să propună câte un nume, e devreme să vorbim, pentru că niciun partid și lider politic astăzi nu vrea să expună prea mult un potențial candidat care are șanse de câștig. Cu cât îl promovezi mai devreme, cu atât există riscul de erodare de imagine, sunt calcule sociologice. Astfel, niciun partid nu vrea să-și asume asta.

De ce? Pentru că în continuare în România alegerile prezidențiale sunt ‘regina’ tuturor scrutinelor electorale din perspectiva prezenței la vot pe care o creează”, a explicat politologul.

Acesta a notat mai departe că primii candidați oficiali vor apărea după alegerile europarlamentare. Până atunci, analistul estimează că în prima parte a lui 2024 vor fi aruncate diverse nume în „piața de testare sociologică calitativă”, și de abia „din luna mai vom vedea cu adevărat, ori vom intui într-o proporție de 80-90% potențialii candidați la prezidențiale”.

Conform unui sondaj electoral, realizat la începutul lunii martie, intenția de vot a populației la această oră arată astfel:

31,7%: PSD

22,3%: PNL

18,2%: AUR

11,2%: USR

2,9%: PMP

2,4%: Pro România

1,5%: Partidul SOS România

1,4%: Partidul Verde

3,9%: alte partide