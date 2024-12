E oficial. Nicușor Dan a anunțat că vrea la Cotroceni. Condițiile puse de primarul general al Capitalei

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat luni, 16 decembrie, că intenționează să candideze, în primăvara anului viitor, la președinția României. Candidatura edilului Bucureștiului a mai fost discutată în spațiul public, deși el a afirmat în repetate rânduri că intenționează să rămână la Primăria Capitalei pentru două sau chiar trei mandate.

Principalele declarații făcute de Nicușor Dan:

"Suntem într-un moment de cumpănă. Cel mai dificil moment pe care România l-a văzut după Revoluție. Românii au transmis la alegerile pe care tocmai le-am avut că nu se mai poate, că s-a mințit prea mult, că politicienii se prefac când încearcă să le rezolve problemele și că instituțiile nu se ocupă de lucrurile de care trebuie să se ocupe. Este nevoie de o schimbare fundamentală a modului în care statul răspunde la așteptările cetățenilor.

În această schimbare nu poate să se bazeze decât pe valori sănătoase. Vă anunț că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025. Sunt trei probleme mari pe care România le are și în care rolul președintelui este important.

Prima problemă, corupția și funcționarea instituțiilor. Sunt zone întregi din statul român, la toate nivelurile, care sunt capturate de grupuri de interese. Și ele, bineînțeles că acționează în interesul găștii și nu în interes public, iar instituțiile nu funcționează pentru că tot timpul prevalează relația de partid și nu competența.

Va fi o luptă grea între cei care apără interesul public și cei care apără interesul de gașcă. Nu va fi ceea ce propun unii un concurs cine strigă mai tare că în România e corupție. Știm toți că în România e corupție.

Va fi o luptă care va implica mecanisme administrative, necesitatea de coabitare politică și justiție. Și acestea sunt atributele esențiale pe care trebuie să le aibă președintele României în România de azi. Să stăpânească mecanisme administrative, să poată negocia coabitări politice și să înțeleagă foarte bine mecanismele juridice.

Și aceste atribute sunt cele care m-au făcut, după o analiză foarte onestă, să fac anunțul pe care îl fac azi.

A doua problemă, România nu are o direcție azi. Există peste tot, la toate nivelurile, studii, strategii, numai că ele, pe de o parte, se bat cap în cap unele cu altele și, pe de altă parte, sunt foarte puțin adaptate la realitate.

Pe de altă parte, România are, și în sectorul public și în sectorul privat, și în zonele profesionale și în diaspora, are resurse foarte importante de competență, pe care însă statul român nu le-a accesat până în momentul acesta. Și acesta este rolul președintelui, care nu e implicat în actul de guvernare zilnic, și în felul ăsta are o distanță, este de a identifica aceste competențe, de a le organiza pentru ca împreună să propună politicile publice cele mai potrivite pentru principalele probleme pe care România le are.

A treia problemă, România este împărțită în categorii socio-culturale, care sunt în opoziție unele față de altele, și au ajuns în situația asta pentru că preocupările lor nu au fost înțelese de guvernanți și de clasa politică.

Au fost multe îngrijorări ale multora dintre aceste categorii, de la pandemie, războiul din Ucraina, inflație, la care guvernanții nu au avut răspunsul adecvat. Și este rolul președintelui să refacă dialogul dintre aceste categorii, este rolul președintelui să enunțe acele valori care ne unesc, este rolul lui să enunțe acele valori care fac diferența și să semnalizeze acele exagerări care împiedică dialogul și înțelegerea în societatea noastră.

Întrebare legitimă de ce vin cu această propunere când bucureștenii tocmai mi-au acordat încrederea atât la alegerile locale cât și la referendumul pe care le-am avut acum 3 săptămâni, pentru că bucureștenii nu pot trăi bine într-un București dacă România nu o duce bine.

În anii pe care i-am avut în primărie, am încercat și, în opinia mea, am reușit să dăm Bucureștiului o direcție, numai că viteza cu care am mers în această direcție n-a fost deloc o viteză corespunzătoare, și nici nu poate să fie în anii care urmează dacă nu se schimbă ceva fundamental în întreaga administrație din România.

Voi candida independent, sunt deschis la discuții cu partidele pro-europene pentru susținerea acestei candidaturi. Este nevoie de un președinte care să se asigure că direcția pro-reformă pe care partidele o enunță în zilele acestea, și e foarte bine că o anunță, să fie urmată cu adevărat în activitatea lor guvernamentală.

Sunt convins că societatea românească va profita de acest moment de reflexie neașteptat și va găsi resursele în integralitatea ei pentru a merge mai departe, pentru a schimba ce este de schimbat și a fi puternică în evoluția sa viitoare.

Având în vedere că a obținut 46% din voturi la alegerile locale din București, numeroase ONG-uri, activiști și politicieni i-au solicitat lui Nicușor Dan să își depună candidatura la președinția României. Procentele obținute, pe 9 iunie, îl fac pe primarul capitalei cel mai votat politician din țară, după președinte.

În perioada următoare, Nicușor Dan, ar trebui să înceapă strângerea de semnături. El are nevoie, conform legii, de 200.000 de semnături pentru a-și depune candidatura la prezidențiale."

