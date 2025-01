Întâlnire crucială a coaliției, după anunțul lui Crin Antonescu. Ce vor face partidele de la guvernare

Liderii Coaliţiei de guvernare se întâlnesc, săptămâna viitoare, pentru a discuta despre alegerile prezidenţiale. Aceștia trebuie să ia mai multe decizii, după anunțul surprinzător făcut sâmbătă de Crin Antonescu.

Se așteaptă ca prima ședință să aibă loc această săptămână. Liderii coaliției trebuie să decidă dacă merg înainte cu susținerea candidaturii lui Crin Antonescu sau caută o altă soluție.

Surse apropiate Coaliţiei spun că în ultimele două săptămâni nu au mai existat discuții între Antonescu şi liderii celor trei partide, iar situaţia nu este una uşoară, scrie antena3.ro. Se pare că o parte a membrilor partidelor de la guvernare nu văd cu ochi buni susținerea lui Crin Antonescu, după absența sa din politică.

La social-democrați, spre exemplu, nu poate fi oficializată candidatura lui Crin Antonescu până când nu este convocat un congres în care să fie pusă în discuție această candidatură, pentru că în momentul de față congresul și-a dat votul pentru candidatura lui Marcel Ciolacu. Până în prezent, nimeni din conducerea partidului nu a lăsat de înțeles că ar fi un congres în perioada viitoare în care să se discute candidatura lui Crin Antonescu.

În PNL, că Ilie Bolojan a exprimat îndoiala încă de la început în privința candidaturii lui Crin Antonescu. Pentru ca o candidatură să fie oficializată, aceasta trebuie discutată în consiliul național al PNL.

Crin Antonescu a anunțat, sâmbătă, 4 ianuarie, că acordul pentru candidatura la prezidențiale este suspendat în acest moment. Fostul președinte PNL este dezamăgit de colaborarea pe care a avut-o cu liderii coaliției PSD-PNL-UDMR.

Antonescu a anunțat, la Digi 24, că este deschis la întâlniri cu liderii partidelor de la guvernare, cărora le reproșează că nu au comunicat suficient până acum.

”În legătură cu calitatea mea de candidat, cunoscută și recunoscută public până acum, aceea de candidat comun al coaliției aflate la guvernare, încep prin a anunța că în mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură, suspendat. Eu îl declar pactul suspendat pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat. Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatului unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi”, a declarat fostul lider PNL.

