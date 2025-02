Ambasadorul Rusiei a avut curaj să discute cu presa, pentru prima dată. Râde de acuzațiile că Rusia ar fi fost implicată în alegeri: "Am fi curioşi să ştim cum am procedat" VIDEO

Ambasadorul Federației Ruse, Vladimir Lipaev, afirmă că „Rusia nu a influenţat în niciun fel alegerile prezidenţiale din România. Lipaev susține că de vină pentru situația din România sunt SUA, care au amenințat cu consecințe autoritățile de la București, dacă nu iau deciziile ”corecte”.

”Rusia nu a influenţat în niciun fel alegerile prezidenţiale din România, iar asta este evident pentru orice om raţional. În principiu, Rusia nu se implică niciodată în procesele electorale pe teritoriul altor state şi nu încearcă să influenţeze alegerea unui popor sau a altuia. O urmă rusească nu există aici şi, sincer vorbind, am fost miraţi de ce în spaţiul media de aici s-a jucat atât de puternic cartea rusească. Dacă aveţi orice bază pentru a face astfel de supoziţii cu privire la influenţa Rusiei asupra proceselor electorale din România, vă rog, sunt dispus să le ascult şi să răspund. Dar, din punctul meu de vedere, nu există dovezi ale implicării Rusiei în alegerile României. Vedem doar discuţii care sunt menite mai degrabă pentru consum intern. Ele sunt elemente ale unei lupte interne din România, iar asta n-are nicio legătură cu Rusia”, spune ambasadorul Moscovei.

Acesta susține că președintele Klaus Iohannis a vorbit despre implicarea Rusiei în alegeri, fără a aduce însă argumente și dovezi.

”A adus vreun argument (n.r. președintele Klaus Iohannis) pentru a susţine această teorie a implicării Rusiei? Pentru că poţi să spui orice. Dar haideţi să discutăm pe fapte concrete. Ce a avut în vedere preşedintele Iohannis când a afirmat asta? Din câte ştiu, el a afirmat că nu are fapte concrete care să susţină această teză. Poate că mă înşel (...) Daţi-mi măcar un exemplu de astfel de dovadă. Am citit aceste rapoarte (n.r. ale CSAT) dar nu am descoperit dovezi. Acolo nu există nimic, în afară de teorii generale. Iar, atunci când vii cu asemenea acuzaţii, trebuie să vii cu dovezi”, declară Lipaev.

Ads

”Implicarea în alegerile din România a venit din partea SUA”

Ambasadorul rus la București susține că există dovezi clară că alegerile din România au fost influențate de SUA

”Dovezile, de exemplu, demonstrează, fără putere de tăgadă, că influenţa în alegerile din România a existat, însă a venit din direcţia unui cu totul alt stat. Şi probabil că aceste întrebări ar trebui să le puneţi unui alt ambasador, nu mie. Pentru că dovezile implicării SUA în alegerile din România sunt de netăgăduit. Ele sunt cunoscute tuturor! Ştiţi ce s-a întâmplat în ajunul celui de-al doilea tur! Ştiţi ce decizie a luat Curtea Constituţională pe 4 decembrie (privind validarea primului tur al alegerilor prezidenţiale- n.r.)”, spune Lipaev.

Ads

Acesta susține că declarația Departamentului de Stat al SUA conținea amenințări clare și directe la adresa României.

”Ştiţi că pe 5 decembrie a apărut declaraţia Departamentului de Stat din SUA, cu ameninţări directe la adresa României, în cazul în care alegerile vor merge pe un alt scenariu decât cel care este acceptabil pentru SUA (prin declaraţia lui Matthew Miller, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, instituţia își exprimă îngrijorarea privind informaţiile din raportul CSAT – n.r.). Şi, a doua zi, CCR a luat decizia opusă celei pe care a luat-o cu două zile înainte şi a anulat alegerile. Dacă consideraţi că asta nu este ingerinţă, atunci probabil evaluăm în mod diferit faptele concrete. Puteţi dumneavoastră să aduceţi o singură astfel de dovadă privind implicarea Rusiei în alegerile din România?”, mai spune diplomatul.

Întrebat despre ce amenințări vorbește, Lipaev a declarat că acestea vizau colaborarea economică cu România.

Ads

”Poate că nu aţi citit declaraţia Departamentului de Stat. Dar acolo erau ameninţări directe cu privire la colaborarea economică cu România şi cu privire la încetarea activităţii companiilor americane în România dacă alegerile nu se vor desfăşura aşa cum fusese planificat. Uitaţi-vă la aceste declaraţii şi veţi găsi acolo întreaga informaţie! Totul este foarte clar prezentat. Să vezi asta drept altceva decât o ameninţare, un şantaj, este imposibil!”, spune ambasadorul.

Ambasadorul Rusiei la București susține că Şeful diplomaţiei SUA nu a venit cu nicio dovadă că Rusia este statul care s-a implicat în alegerile din România.

”Mi se pare ciudat că discutăm nişte versiuni mitice, vorbim despre nişte concepte general-abstracte, fără să trecem la ceva concret. Totuşi, dacă domnul Blinken considera că Rusia s-a implicat în alegerile din România, el ar fi spus măcar cum a făcut-o. Pentru că noi nu ştim cum ne-am implicat! Pur şi simplu, am fi curioşi să ştim cum s-a întâmplat asta, cum am procedat. Povestiţi-ne!!”, solicită Lipaev.

Ads