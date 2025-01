Kelemen Hunor: Are dreptate Crin Antonescu. Când va fi discutată problema alegerilor prezidențiale

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că o ședință a coaliției de guvernare ar trebui să aibă săptămâna viitoare. Decizia privind data exactă va fi luată luni, 6 ianuarie.

El a precizat că a discutat în acest sens și cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, și cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

„Această perioadă de sărbători, Crăciun, Revelion…nimeni nu a avut posibilitatea de a face un plan și o strategie pentru alegerile prezidențiale. Poate că au fost și comunicatori care nu au fost exact pe linia acordului de coaliție. Dar acolo are dreptate Crin Antonescu: data alegerilor trebuie stabilită cât mai repede, nu putem tergiversa, nu putem amâna stabilirea datei alegerilor. Săptămâna care urmează trebuie o decizie care să se transforme în OUG și apoi în Hotărâre de Guvern, iar aceste alegeri prezidențiale trebuie făcute înainte de sărbătorile pascale”, spune Kelemen Hunor, la EuropaFM.

Urmează, spune președintele UDMR, ca forurile de conducere ale fiecărui partid din coaliție să valideze candidatura lui Crin Antonescu.

„La UDMR nu este nicio problemă, vom face asta curând, și sunt sigur că și celelalte partide vor face la fel”, a precizat Kelemen.

Sâmbătă, Crin Antonescu anunțat că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat la Președinție al coaliției aflată la guvernare.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a adăugat fostul președinte al PNL.

Antonescu a spus că așteaptă de la aceste partide să anunțe de îndată un calendar pentru alegerile prezidențiale și să dea toate explicațiile în legătură ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor.

