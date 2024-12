Cine sunt posibilii candidați comuni pro-europeni la prezidențiale, luați în calcul de noua coaliție. Nicușor Dan nu se află pe lista de favoriți PNL-PSD

Discuțiile pentru formarea noului Guvern continuă sâmbătă între PNL, PSD și UDMR, care și-au adjudecat deja ministerele, în condițiile în care USR pare să fi ieșit complet de la masa negocierilor. Printre numele vehiculate pe lista de posibili candidați comuni pro-europeni la următoarele alegeri prezidențiale pe care atât PSD, cât și PNL i-ar susține se află Crin Antonescu, Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Austria, Daniel David, rectorul Universității Babeș Bolyai din Cluj și Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Până acum, Nicușor Dan, primarul Capitalei, care și-a anunțat intenția de a candida independent la următorul scrutin pentru fotoliul de la Cotroceni, nu pare să aibă susținerea PSD.

Primul pe lista de favoriți este Crin Antonescu, fost președinte al Partidului Național Liberal între 2009 și 2014 și a ocupat funcția de președinte al Senatului României între 2012 și 2014. Acesta a participat la primul tur de scrutin pentru alegerea președintelui României în 2009, susținându-l apoi pe Mircea Geoană, din partea PSD, pentru al doilea tur. A fost unul dintre artizanii Uniunii Social-Liberale (USL), o coaliție formată împreună cu Partidul Social Democrat (PSD), care a câștigat alegerile parlamentare din 2012 cu aproape 60% din voturi.

În vara anului 2012, Crin Antonescu a exercitat atribuțiile de președinte interimar al României, în perioada suspendării lui Traian Băsescu. În 2015, Crin Antonescu s-a retras din viața politică și, în prezent, locuiește la Bruxelles alături de soția sa, Adina Vălean, comisar european pentru transporturi. Până recent, acesta declara că nu mai este interesat de politică și se bucură de viața de pensionar, dedicându-se activităților care îi plac.

„Categoric, este un nume foarte important în PNL, este probabil preşedintele care a condus cel mai mult PNL în ultimii 20 de ani şi este cel mai îndrăgit legitim fost preşedinte PNL activ în această viaţă politică a partidelor”, a declarat despre Crin Antonescu deputatul PNL Alexandru Muraru, care a luat parte la negocierile dintre liderii PNL și la cele cu noua coaliție de guvernare.

Emil Hurezeanu, este un scriitor, publicist și diplomat român, în prezent ambasador al României în Austria. În 1983, Hurezeanu a obținut azil politic în Germania de Vest, unde a lucrat la Radio Europa Liberă până în 1994, devenind o voce proeminentă în peisajul mediatic românesc. Ulterior, a condus secția română a Deutsche Welle la Köln între 1995 și 2002. După revenirea în România, a fost consilier personal al premierului Adrian Năstase în 2003 și a ocupat funcții de conducere în diverse instituții media. În 2015, a fost numit ambasador al României în Germania, iar din 2021 servește ca ambasador în Austria.

Potrivit Euronews, profesorul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), a fost de asemenea pe lista posibililor candidați comuni. Acesta este profesor de psihologie clinică și psihoterapie la UBB Cluj, deținând titlul de profesor "Aaron T. Beck" în științe cognitive clinice. După studii postdoctorale la Mount Sinai School of Medicine și Mount Sinai Hospital din New York, a revenit în România, unde a fondat și a condus Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al UBB între 2007 și 2012. În 2020, a fost ales rector al UBB, fiind reales în 2024 pentru un nou mandat de cinci ani. Este membru corespondent al Academiei Române și al Academia Europaea din 2022. De asemenea, este profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai și director de cercetare la Albert Ellis Institute din New York.

Pe lista discutată de politicienii liberali, social democrați și de liderii comunității maghiare se află și Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Acesta este istoric român specializat în istoria medievală a României și a Europei Centrale și de Sud-Est. Membru corespondent al Academiei Române din 2001 și membru titular din 2010, Ioan-Aurel Pop a fost ales președinte al Academiei Române în aprilie 2018, fiind reales pentru un nou mandat de patru ani în aprilie 2022. A publicat numeroase lucrări axate pe instituțiile medievale românești, relațiile dintre românii din Transilvania și spațiul extracarpatic, influența bizantină asupra românilor și structura etnică și confesională a Transilvaniei.

Amintim și că Nicușor Dan, deși și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, pentru care nu a fost stabilită încă o nouă dată, nu a fost considerat însă favorit de partidele politice care se află acum la masa negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare pro-europeană. Surse din presă arată că în special PSD s-a opus susținerii acestuia în poziția de candidat comun din flancul pro-european format din PSD, PNL, UDMR și USR.

